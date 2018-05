Els refugiats de Berga descobreixen què són els plens

Fa vuit anys que la colla de vestidors de plens i maces fan tallers i xer-rades divulgatives als centres escolars de Berga que ho demanen i, ahir, per primera vegada també van fer una sessió en la qual a més d'escolars hi van participar una dotzena de persones refugiades que s'estan a l'alberg de la ciutat. L'objectiu és donar a conèixer què són els plens, l'utillatge d'un ple (les carotes, les corones, els fuets, els vestits) i posar al descobert on es guarden els vestits, les carotes i on es vesteixen en un espai habilitat a la plaça de la Ribera.

«Hem vingut per aprendre una mica més sobre què és la festa de la Patum i tenir més informació d'una tradició com aquesta i saber què es farà aquests dies», va explicar a Regió7 Ana Belén Romero, integradora social. Explicava que l'objectiu també és que les persones refugiades que vulguin quedar-se a viure a Berga «facin una fase d'integració i inclusió». La part teòrica l'han fet a l'alberg i ahir tocava veure-ho de prop. Entre el grup de refugiats hi havia persones de Veneçuela, de Colòmbia, de Geòrgia i Síria.

«Som aquí per aprendre coses de la Patum, la festa més gran de Berga. Volem entendre bé les festes de la ciutat», explica Diego Cobo, colombià de Cali que fa poc més d'un mes que s'està a la capital berguedana. S'hi vol quedar a viure i portar-hi la família.

Entre les persones que ahir van fer un curs superior sobre els plens també hi havia Ivonne Múñoz, de Veneçuela. Explica que té la intenció d'establir-se a Berga. És infermera i està buscant feina. Ahir, els vestidors del plens i maces li van posar la granota i la van fer servir de model per explicar a la resta de refugiats i al grup d'alumnes de l'escola Xarxa com es vesteix un ple. Primer cal posar la granota, les benes a la cara, cal vestir la carota on van els sis fuets amb vidalba, vestir la cua amb tres fuets més i finalment posar la carota. Ahir, però, no es van encendre els fuets. Caldrà esperar fins dijous.

Els vestidors expliquen què és una corona, amb què està feta, per a què serveix, mostren les carotes que van passant de mà en mà, donen informació sobre el nombre de fuets que es cremen en cada salt. I mostren espais que normalment no estan oberts al públic, allà on guarden les carotes i els vestits i fotos històriques de la colla.