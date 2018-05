Berga viu un esclat de festa que comença mirant el cel

Faci fred o calor, el dimecres de Corpus la gent té moltes ganes acumulades de fer Patum perquè fa un any de la darrera i és imprescindible renovar el vot de fe berguedà amb la seva religió laica, una feliç paradoxa que els amants de la festa viuen amb satisfacció. El neguit per celebrar-la de nou es va posar de manifest de nou, ahir a la tarda, en l'inic dels salts a la plaça de Sant Pere. Malgrat que durant tot el dia havia estat fent ruixats, l'àgora es va omplir de persones deleroses de gresca. Certament, el temps va donar una treva i fins i tot es va arribar a veure un cel blau i net de núvols abans de l'inici dels salts.

L'arrencada festiva va ser puntual com sempre ho és la festa, a les 8. Veïns de la plaça de Sant Pere han col·locat llaços grocs als seus balcons per fer visible la reivindicació de llibertat pels presos polítics. Uns llaços que s'afegeixen a les estelades i senyeres que hi ha habitualment i unes banderoles grogues que han aparegut aquests dies. A la plaça el groc hi va ser present amb la guita xica, que va fer la seva entrada triomfal a la plaça lluint un simpàtic barret groc, que feia joc amb el que duien els guitaires amb adhesius a favor de la llibertat dels presos polítics. També van lluir barrets grocs membres de la guita grossa, i les maces duien els habituals llacets de la senyera nuats al capdamunt. Entre el públic no hi havia gaires barrets grocs, la majoria eren els vermells i negres habituals.



Un dijous menys inestable



Les previsions del temps per a avui són millors que les d'ahir. Aleix Serra, meteoròleg berguedà, ha explicat a aquest diari que «encara serà un dia inestable, però menys» que ahir. Així, es preveu que «al matí poden anar creixent nuvolades, però no s'espera que descarreguin abans de migdia, de manera que segurament respectaran la Patum de lluïment». De cara a la tarda «poden caure ruixats, però s'espera que siguin més aïllats que dimecres i a la nit probablement hauran desaparegut». Per tot plegat, Serra diu que «durant la Patum completa la probabilitat de pluja serà força més baixa». A la nit «farà fresca, sobretot si ha plogut a la tarda, i es pot baixar dels 15 graus , fins a 12-13 graus a la matinada».