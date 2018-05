Patum 2018: Familiars dels independentistes presos viuen la festa en directe

Donar veu als independentistes presos i exiliats. Aquest és el propòsit dels seus familiars, membres de l'Associació Catalana pels Drets Civils, que viuen la Patum completa en directe des del balcó consistorial convidats pel consistori berguedà.

Segueix en directe els primers minuts de la Patum completa d'aquest dijous, amb el Cant dels Segadors.



"Ells no ho poden ser-hi avui i venim nosaltres". Així ho ha afirmat Pol Leiva nebot de Jordi Cuixart que ha destacat que les mostres de cultura popular com la Patum són la màxima expressió d'un país.

Sobre la nova conjuntura política que s'obre amb la possible aprovació de la moció de censura a Espanya i de com pot beneficiar això als presos i exiliats Pol Leiva ha dit que qualsevol mesura de distensió "serà ben rebuda" tot i que no ha volgut entrar a fer valoracions polítiques. "No estan atrevim a fer cap tipus de vaticini sobre el que pot passar o deixi de passar" sobre el futur dels presos polítics.

Aquest dissabte en l'acte de lliurament dels títols de patumaire i patumaire d'honor, el consistori berguedà lliurarà un reconeixement als polítics presos i exiliats.