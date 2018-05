El groc esdevé el color de la Patum de Lluïment d'aquest dijous

La festa de sempre i les ganes de saltar de cada any, però La Patum no s´ha oblidat d´exigir l´alliberament dels presos polítics. No hi hagut cap acte de protesta, però la plaça de Sant Pere, epicentre del Corpus berguedà, ha lluït com mai el color groc. A tots els balcons, a les façanes i a l´edifici de l´Ajuntament penjaven els llaços que s´han convertit en el símbol de l´alliberament dels presos. La plaça s´ha vestit de reivindicació i ha estat especialment destacat els gestos els patumaires i les comparses.

El vermell i el verd són els colors clàssics de Patum, però aquest any està clar que passarà a la història per ser el Corpus groc. Els salts de Lluïment es caracteritzen per la seva solemnitat i, a diferència de la Patum Completa de la nit, hi regna el protocol. Per aquest motiu algunes comparses, com els Nans Vells i els Nous, lluiran els llaços a la nit. Els saltadors que ho vulguin, perquè la comparseria deixa llibertat a cadascú la llibertat de portar-lo. Sí que hi hagut comparses que han exhibit llaços i simbologia de color groc.

L´Àliga, per exemple, ha mostrat els clavells de color groc –sempre els porta vermelles–, i les Maces també han lluït llaços grocs. Les esbojarrades guites aquest migdia no han portat cap simbologia reivindicativa, a diferència del passacarrers d´ahir, quan la Xica va portar un barret groc.

Molts dels regidors que aquest migdia han assistit a la Patum portaven llaços de color emblema de la protesta, i cada un dels membres del PDeCat s´han presentat amb una corbata groga. El moment més especial de la Patum de Lluïment, però, ha estat quan ha sortit a ballar l´Àliga, la comparsa més respectada pels patumaires, fins al punt que la plaça sempre demana silenci quan comencen les primeres notes musicals. La comparsa no només duia els clavells grocs, sinó un mocador al coll amb una estelada, element que no només ha lluït avui, ja que en nombroses ocasions la porta quan balla.

Prèviament, s´ha celebrat la missa solemne de Dijous de Corpus a l´església de Sant Pere, oficiada pel bisbe de Solsona Xavier Novell. Aquest acte protocolari de l´agenda patumaire no ha comptat, un any més, amb cap membre del govern municipal, de la CUP, i a les primeres files, reservades per les autoritats, només hi havien els regidors del PEDeCATi i l´únic representant d´Iniciativa al consistori. ERC ja havia anunciat que no aniria a ofici per la polèmica glossa, titllada d´homòfoba pel col·lectiu LGTIB, que va escriure fa un any. "Hem estat conseqüents amb la moció que va aprovar l´Ajuntament de Berga, quan va reprovar els comentaris de Novell", explicava la portaveu dels republicans a Berga, Ermínia Altarriba. El bisbe, com també va sent habitual des que la CUP va ocupar el govern local, no s´ha quedat a veure la Patum de Lluïment des del balcó després de la litúrgia. En el sermó, Novell ha parlat del dia de Corpus entrant en el terreny dels vincles i del fet de sentir-se arrelat.

Berga es prepara per al Patum Completa, que començarà a dos quarts de 10 de la nit.