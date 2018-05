L'Ajuntament no dona llicència als Castellers de Berga per oferir servei de bar per Patum

L'Ajuntament de Berga no ha concedit la llicència extraordinària que els Castellers de Berga han sol·licitat per oferir servei de bar de manera excepcional durant els dies de Patum. La colla va entrar una instància a l'administració local per poder obrir al públic els dies de la festa i muntar-hi una barra de bar amb l'objectiu de recaptar fons per al finançament de l'entitat i de la seva seu, l'antic cinema Catalunya. El consistori, però, els ha denegat aquest permís extraordinari perquè no compleixen amb els requisits necessaris, tal i com ha explicat a Regió7 el president dels Castellers de Berga, Ignasi Ballús.

Ballús ha recordat que actualment els Castellers de Berga disposen de la llicència d'activitat de cinema, la que correspon al local que ocupen com a seu oficial per a assajos i d'altres activitats internes. Des de fa setmanes, la colla treballa per poder obtenir un permís extraordinari per a poder oferir servei de bar amb la única intenció de fer calaix i poder finançar el seu dia a dia. "Nosaltres tenim clar que ho volem fer tot de manera legal, però sabem que els terminis són llargs i esperàvem poder obrir per Patum igualment amb un permís concret per aquests dies"; ha detallat. El president de l'entitat castellera ha explicat a aquest diari que van rebre una notificació dimecres de Patum al migdia que els negava poder oferir aquesta activitat extraordinària. Aquesta notícia va ser rebuda amb sorpresa per la colla, ja que tot apuntava que podrien funcionar aquests dies de festa, de manera excepcional, com a bar. Els responsables de la colla van reunir-se d'urgència amb els responsables municipals per saber si hi havia alguna opció per poder obrir amb garanties, però segons Ballús, la resposta va ser negativa. Davant d'aquesta situació, i amb l'advertiment que els Mossos d'Esquadra ja els van fer l'any passat per Patum, a partir d'una inspecció que van rebre que els avisava que no poden funcionar com a bar sense permís especial, van decidir no apujar les persianes del Catalunya la primera nit de Patum. "Ens hi juguem a rebre una inspecció i a ser sancionats, i evidentment, és l'últim que volem". Ahir a la nit, els patumaires van trobar-se el cinema tancat i amb un cartell que anunciava que no els havien donat el permís.

Ballús ha assegurat a Regió7 que estan en contacte amb els seus assessors jurídics per saber si hi ha alguna opció per poder obrir la resta de dies de la festa. "Ara mateix tenim molt producte en estoc que hem de fer servir, i més enllà d'això, sabem que aquesta font d'ingressos que teníem prevista és la única ara mateix per finançar l'activitat castellera i el local", ha explicat el president.

Cal recordar que els Castellers de Berga van fer públic el passat 1 de maig la seva situació delicada per a mantenir la seu social que acull els seus assajos, però que des de fa dos anys s'ha convertit en un punt de trobada cultural al centre de Berga. La colla va fer una crida als berguedans i entitats a fer pinya amb ells així com també a donar-los suport per poder aconseguir una llicència d'activitat extraordinària per poder-hi realitzar activitats més enllà dels assajos amb la intenció, necessària, de recaptar fons per a continuar.

Regió7 no ha pogut contactar amb l'equip de govern per conèixer per quins motius s'ha denegat la instància presentada per la colla castellera, però de moment no ha obtingut resposta.