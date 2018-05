La Patum reclama la llibertat dels independentistes presos

"Llibertat presos polítics!" Aquesta ha estat el crit unànime de la plaça de Sant Pere de Berga aquest vespre de dijous en l'inici dels primers salts de la primera Patum completa del 2018.

Quan els músics de la Cobla Pirineu han començat a interpretar Els Segadors abans dels salts com es fa en els darrers anys, amb les autoritats del balcó consistorial dempeus,-entre les quals familiars de presos polítics representants de l'Associació Catalana pels Drets Civils- s'han desplegat per sorpresa quatre grans domassos a façanes de diferents edificis de la plaça de Sant Pere amb les cares dels Jordis, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i de tots els polítics empresonats i exiliats: Jordi Turull, Josep Rull, Oriol Junqueres, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Raül Romeva, Carles Puigdemont, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira, Anna Gabriel, Toni Comín i Clara Ponsatí.

Ha estat un moment carregat de símbolisme. La Guita grossa s'ha situat al mig de la plaça de Sant Pere i ha aixecat la barra, fet que ha estat acompanyat pel públic alçant una munió de cartells grocs. En ells, s'hi podia llegir Estem amb vosaltres. Llibertat presos i preses politiques. Retorn exiliats i exiliades. Els cartells els ha repartit el CDR de Berga. Llavors, el Tabaler ha començat a tocar el tabal i han arrencat els Segadors, entonats per tota la plaça, mentre des de quatre edificis s'han desplegat les lones amb els domassos amb les cares dels polítics presos.

Moment del Cant dels Segadors i els crits de llibertat a la plaça de Sant Pere



"Ells no ho poden ser-hi avui i venim nosaltres". Així ho ha afirmat Pol Leiva nebot de Jordi Cuixart que ha destacat que les mostres de cultura popular com la Patum són la màxima expressió d'un país.

Foto de grup de familiars dels líders independentistes presos i exiliats, abans de la Patum completa



Sobre la nova conjuntura política que s'obre amb la possible aprovació de la moció de censura a Espanya i de com pot beneficiar això als presos i exiliats Pol Leiva ha dit que qualsevol mesura de distensió "serà ben rebuda" tot i que no ha volgut entrar a fer valoracions polítiques. "No estan atrevim a fer cap tipus de vaticini sobre el que pot passar o deixi de passar" sobre el futur dels presos polítics.

Més accions reivindicatives dissabte i diumenge



Aquesta ha estat una acció coordinada d'Òmnium Cultural del Berguedà i l'Assemblea Nacional Catalana que han estat organitzant aquests darrers dies i que s'ha gestats amb la màxima discreció per aconseguir l'efecte sorpresa. És previst que es repeteixi el diumenge abans de l'inici de la Patum completa, a la nit.

A més, aquest dissabte en l'acte de lliurament dels títols de patumaire i patumaire d'honor, el consistori berguedà lliurarà un reconeixement als polítics presos i exiliats.