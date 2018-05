Pluja, paraigües i impermeables per estrenar la Patum

La plaça de Sant Pere va omplir-se de paraigües ahir al migdia. Les previsions meteorològiques no van fallar, però les ganes de Patum, tampoc, i els berguedans frissaven i estaven a punt per donar el tret de sortida a la festa d'enguany amb la passada del dimecres al migdia. Els gegants també estaven preparats, amb els impermeables fets a mida que porten habitualment quan plou.

Aquesta pluja, una convidada no desitjada però sí prevista, va impedir que la celebració s'iniciés puntualment a les 12 del migdia. Després de les campanes i del repic del tabal, La Marxa de la Patum no va sonar com és habitual. En el seu lloc, un missatge per megafonia anunciava que la passada no començaria fins que parés de ploure, com a mínim, fins passada mitja hora. La proposta va ser rebuda entre crits i xiulets pels presents. No va fer falta esperar tant, i al cap de poc més de vint minuts, el tabal i els quatre gegants van iniciar la passada, acompanyats per la banda de l'escola de música.

La comissió que vetlla per activar el protocol en cas de pluja va decidir engegar la passada, però amb una modificació al recorregut. La tradicional imatge dels gegants pujant cap al carrer de la Pietat no es va poder veure i la comitiva va dirigir-se directament cap al carrer Major, per garantir que, si tornava a arrencar la pluja, els gegants podrien aixoplugar-se amb garanties.

No va fer falta, i la pluja va respectar gairebé tota la passada. Un cop es va haver arribat a la residència Sant Bernabé, que és parada obligatòria perquè els geganters, el tabaler i els músics descansin, la multitud va tornar pel carrer del Roser i va enfilar pel carrer Major fins a arribar una altra vegada a la plaça de Sant Pere pels volts de 2/4 de 3 de la tarda.

Pocs minuts després, la pluja tornava a fer acte de presència.