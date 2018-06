Baixa el nombre d'incidències del dijous de Corpus

Berga va viure una Patum de dijous de Corpus tranquil·la i al llarg de la nit no s'hi va registrar cap incidència greu. De fet, el personal de unitat mòbil que la Creu Roja té instal·lada a la plaça Viladomat, va atendre 130 persones, una xifra inferior a la de l'any passat, quan en el personal mèdic va fer 197 assistències.

Del total de patumaires que van requerir assistència mèdica, quatre van ser traslladats a l´hospital comarcal Sant Bernabé de Berga. La gran majoria d´atesos a la unitat mòbil, hi van anar per cremades. Hi van anar 89 persones que en van patir per culpa de les guspires, i és que dijous és el dia que té lloc els salts de plens i és quan se´n produeixen més. El personal mèdic també a va atendre a dues persones per intoxicacions etíliques i vuit per contusions.

Per altra banda, en els controls que els Mossos d'Esquadra tenien instal·lats en els accessos a Berga, 11 proves d'alcoholèmia van donar positiu, la mateixa xifra que l'any passat. S'ha de tenir en compte que al llarg de la nit, la policia catalana va fer un total de 1.067 proves. Tres conductors van donar positiu en drogues.