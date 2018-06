Berga viu la seva primera Patum completa

Berga ha viscut aquesta nit la primera Patum completa d'enguany. Uns salts que han estat marcats per l'acció reivindicativa de l'inici quan en el moment de cantar Els Segadors la plaça es va tenyir de groc i es van desplegar quatre domassos de diferenst façanes per reclamar la llibertat dels presos polítics i exiliats.

Un acció que van seguir d'aprop una vintena de familiars de presos polítics membres de l'Associació Catalana pels Drets Civils. Els crits d'independència i "llibertat presos polítics" van ser un clam i es van anar produint al llarg de la nit en diferents salts. Abans del primer salt de plens es va llegir la carta que Jordi Sánchez ha adreçat enguany als patumaires des de la presó de Soto del Real .



Dificultats per fer rotllana

Anit, la plaça de Sant Pere estava plena com un ou. Això va generar dificultats a diferents comparses alhora d'obrirr-se rotllana. L'àliga, els nans vells i nous o el turcs i cavallets van ser els que van haver de suar tinta per aconseguir el mínim espai necessari per fer els seus balls. En diferents ocasions per la megafonia de la plaça l'speaker Pere Artigas va haver de demanar a la gent que ajudessin a fer espai per celebrar el salt.

Els dos moments culminants de la Patum completa han estat els salts de plens, 100 en cadascun que s'han desenvolupat amb normalitat. El punt i final li han posat unes generoses tandes de tirabols que s'han acabat quan falten poc minuts per les 4 de la matinada amb els músics de la Cobla Pirineu fent una volta a la plaça tocant els instruments i acompanyats per la parella dels gegants vells (i protegits pels geganters que els feien rotllana) mentre les guites no es cansaven de giravoltar.

Hi havia tant ambient que no n'han tingut prou amb una volta i, incansables, n'han fet una segona i tot. En completar la segona desfilada, els músics han continuat tocant i així han entrat a l'edifici de l'Ajuntament i han interpretat el darrer tirabol (ara sí) al balcó de l'Ajuntament Així s'han acabat uns salts que havien començat a 2/4 de 10. En total han estat mes de 7 hores intenses de Patum.

Aquest divendres la festa arriba al seu equador i agafen el relleu els més menuts amb la Patum infantil.