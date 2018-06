Els nens omplen la plaça de Sant Pere per viure la seva Patum

És divendres de Corpus, el dia més esperat pels infants berguedans. Durant tot el dia, els més menuts seran els protagonistes de la Patum amb els salts de la festa infantil. Ara al matí, amb la Patum de Lluïment i a la tarda amb la Patum completa, els salts de plens i els tirabols.

Després de la passada de totes les comparses a primera hora del matí des de la zona esportiva fins a la plaça de Sant Pere, amb algun salt a la plaça de Sant Joan, s'ha iniciat la missa. Una mica més tard de les 12, la comitiva ha abandonat l'església al so de l'himne de Berga interpretat per la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga per passar al moment més esperat: l'inici dels balls.

Abans del salt dels nans nous, la comparsa ha volgut agrair la dedicació de Lluís Farràs, que ha estat implicat a la Patum infantil durant 33 anys ensenyant a joves patumaires a saltar els nans nous. Des de megafonia s'ha llegit un text en agraïment a la seva tasca i Farràs, des del centre de la rotllana s'ha mostrat i agraït

Pels volts de 2/4 de 2 s'ha acabat la patum de Lluïment dedicada als més menuts. Els salts continuaran a partir de les 5 de la tarda.