La Patum Infantil garanteix la màxima seguretat a la festa

Els més menuts envairan avui la plaça de Sant Pere amb els salts de la festa infantil. Com cada divendres de Patum, els protagonistes de la festa seran els petits patumaires, que han estat assajant durant les darreres setmanes. La celebració arriba amb poques novetats respecte de les darreres edicions, però sí amb una millora de la seguretat de la festa gràcies a la col·laboració entre l'Associació de la Patum Infantil i la Guàrdia Civil, que és qui té la competència en matèria de pirotècnia.



Tal com han explicat el president de l'entitat, Sergi Montaner, i el portaveu, Guillem Canal, la Patum Infantil està sotmesa a l'aplicació de la normativa del foc, amb mesures estrictes que impedeixen, per exemple, als menors de 10 anys formar part d'una comparsa de foc. En aquest sentit, Montaner i Canal han assegurat que el control de la documentació per part dels responsables del cos policial per comprovar que tot estigui en ordre garantirà una màxima seguretat en el desenvolupament de la festa d'enguany.



Els salt de lluïment s'iniciarà a les 12 del migdia, mentre que la Patum completa serà a partir de les 5. Més de 170 nois participaran a la celebració, que inclou dos salts de plens i els tirabols.



El dia dels nens s'ha convertit en una jornada farcida d'actes paral·lels als salts. Els nens acabaran la seva Patum avui entre les 8 i les 9 del vespre, i tradicionalment ha estat el dia amb menys activitat. Amb la intenció de potenciar el divendres de Corpus, l'Ajuntament de Berga ha programat per a avui tot un seguit d'activitats adreçades a ciutadans de totes les edats.



Els nens que vulguin fer un descans dels salts a la plaça podran veure l'espectacle infantil Barreja, a càrrec de Boris Caetano, que tindrà lloc a les 6 de la tarda a la plaça Viladomat. Molt a prop de l'espai de celebració de la Patum. De fet, la plaça Viladomat es converteix en l'emplaçament de la ciutat on tenen lloc totes les activitats d'avui, divendres. La resta d'actes seran adreçats a persones de totes les edats. A les 8 del vespre actuarà el reconegut grup de folk de les Terres de l'Ebre, el Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries. A les 10 de la nit hi haurà ball a càr-rec de Dolfi i Fermí.



«Volem que tots els ciutadans tinguin cabuda a les festes de la Patum i potenciar aquestes activitats adreçades a persones de totes les edats que potser els resulta més complicat anar a la plaça», explica la regidora responsable de la Patum, Mònica Garcia. L'any passat, l'Ajuntament ja va introduir nous actes divendres, i la intenció és programar més activitats de cara als propers anys.