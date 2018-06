Una petició de mà sorprèn els patumaires durant la passada

Sergi Mestre i Guillem Mota són dos patumaires de Sabadell i dimecres van protagonitzar, de ben segur, una de les escenes més romàntiques viscudes a la Patum d'enguany.



Quan la passada va arribar al carrer del Roser, dues amigues berguedanes dels sabadellencs van despenjar una pancarta d'un dels balcons: «Vivint la vida perquè sí... et vols casar amb mi?» era el missatge que s'hi podia llegir. En Sergi havia esperat tot el dia, amb nervis, aquest moment: demanar matrimoni al seu company, en Guillem, en plena efervescència patumaire. La pancarta va sorprendre bona part de les persones aplegades al carrer, i encara més el Guillem, que a la distància en què es trobava –força lluny i de nit– no l'acabava de llegir bé. El seu company va animar-lo a acostar-s'hi. La cara li va canviar de cop, i sense acabar de creure's el que estava passant, van mirar-se amb ulls d'il·lusió mentre en Sergi va treure els anells. Sota l'expectació dels presents, van esclatar en una abraçada i un petó entre crits i aplaudiments, en un gest que va entendre's com un sí que vull, que després van reafirmar.



Minuts després van rebre les felicitacions dels seus amics, així com també de persones desconegudes. De fons, la música dels gegants sonava mentre en Sergi Mestre confessava a Regió7 que feia dos mesos que preparava com declarar-se a la seva parella per Patum. «Ens vam conèixer a la Patum i em feia il·lusió fer-ho aquí», deia ja més tranquil. Qui encara estava molt entusiasmat era en Guillem, que reconeixia que no s'esperava res. «M'agrada molt que m'ho hagi demanat aquí però ho he d'acabar de pair», va dir. Després de la petició, els sabadellencs van tornar a saltar per acabar el passacarrers. La Patum els va unir, perquè es van conèixer a la festa; i la Patum, esperem, també els unirà en matrimoni.