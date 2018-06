La plaça de Sant Pere s'omple d'infants amb ganes de viure la seva festa

Els salts de la Patum Infantil completa d'aquest 2018 ja estan en marxa. La festa ha començat amb una remullada, però la pluja no ha alterat la festa que ha continuat amb normalitat. Les comparses s'han aixoplugat als baixos de l'ajuntament durant una estona per evitar que es mullessin.

170 infants participen a la celebració d'enguany. Una de les Patums més segures després que l'Associació de la Patum Infantil hagi millorat els protocols que s'han de seguir per complir amb la normativa del foc.

La banda de l'Escola Municipal de Música de Berga és l'encarregada d'interpretar, en directe, les melodies de les comparses. Els més menuts ballen a la perfecció les coreografies després de quinze dies d'assajos intensos per gaudir del seu dia. Com és habitual, la megafonia anuncia als presents a la plaça que deixin espai per als nens, que en són els protagonistes, i demanen que els pares i familiars adults se situïn als voltants de la plaça.

Ple també al matí per veure la Patum infantil de lluïment



Després de la passada de totes les comparses a primera hora del matí des de la zona esportiva fins a la plaça de Sant Pere, amb un salt a la plaça de Sant Joan, s'ha iniciat la missa. Una mica més tard de les 12, la comitiva ha abandonat l'església al so de l'himne de Berga interpretat per la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga per passar al moment més esperat: l'inici dels balls.

Abans del salt dels nans nous, la comparsa ha volgut agrair la dedicació de Lluís Farràs, que ha estat implicat a la Patum infantil durant 33 anys ensenyant a joves patumaires a saltar els nans nous. Des de megafonia s'ha llegit un text en agraïment a la seva tasca i Farràs, des del centre de la rotllana s'ha mostrat emocionat i agraït.

Pels volts de 2/4 de 2 s'ha acabat la patum de Lluïment dedicada als més menuts. Els salts continuaran a partir de les 5 de la tarda.