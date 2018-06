Berga entrega els títols de Patumaire d'Honor més reivindicatius

La Sala De Plens de l´Ajuntament de Berga s´ha tornat a omplir un any més per celebrar l´entrega dels premis de Patumaire i Patumaire d´Honor a les persones que s´han implicat i han pres part en el desenvolupament de la Patum. Aquest any també s´ha volgut reconèixer la tasca de diverses entitats i persones que han col·laborat en la organització i en la promoció de la festa.

A més, tal com ha dit l´alcaldessa de Berga Montse Venturós, "a causa de les circumstàncies excepcionals que està vivint Catalunya a nivell polític també volem reconèixer i agrair el treball ingent i constant a favor de la cultura catalana i la dignitat del poble català per part de les persones exiliades i empresonades".

L´Himne de Berga ha encetat l´acte i tot seguit, s´ha dut a terme l´entrega per part dels regidors de l´Ajuntament de Berga; s´han repartit vint títols de patumaire i divuit títols de patumaire d´honor, així com també el reconeixement a les diverses entitats. Tot plegat, davant els administradors dels quatre barris i els amics i familiars dels guardonats, que omplien la sala. En el moment de l´homenatge a presos i exiliats polítics, els assistents s´han posat drets enmig d´un llarg aplaudiment.

En acabat, s´ha llegit l´acta del jurat del 44è concurs de cartells de Patum i s´ha fet el reconeixement dels premiats. L´alcaldessa de Berga, Montse Venturós, ha tancat la celebració donant les gràcies a la banda de l´Escola Municipal de Música de Berga per "haver participat i acompanyat la nostra canalla i els nostres patumaires quan també ens acompanyava la pluja", referint-se a la Patum infantil d´ahir a la tarda i ha acabat desitjant bona Patum a tothom.