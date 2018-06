Més de 30 anys ensenyant als petits patumaires

Des que tenia 20 anys, Lluís Far-ràs ha estat vinculat a la Patum Infantil com a cuidador, concretament a la comparsa dels nans nous. Ahir, després de 33 anys, va decidir viure la seva darrera festa com a membre actiu de la colla, tot i que ja advertia els seus companys que no desapareixerà del tot, ja que espera continuar col·laborant-hi i donant un cop de mà «amb el que faci falta».

Farràs es mostrava ahir emocionat. No és d'estranyar. Són molts anys ensenyant als petits patumaires el ball dels nans nous i a transmetre'ls els millors consells per saber com han de sortir a la plaça per gaudir-ne al màxim. En els darrers quatre anys ha estat el cap de colla de la comparsa infantil dels nans nous, que és on va debutar quan ell era un nen, tal com ho fan any rere any els petits patumaires. «Jo vaig començar a la Patum Infantil i després em van començar a donar salts a la dels grans», relatava ahir a Regió7 a l'interior de l'ajuntament. Anys més tard, un company de feina que formava part de la festa infantil el va convèncer perquè s'impliqués a la festa infantil com a cuidador, «perquè n'hi havia pocs i la feina era la mateixa que ara», va puntualitzar. «Hi vaig entrar per una temporada, però veus que t'agrada i t'hi vas quedant, quedant... fins que has de dir prou», va afegir. Des de llavors han passat molts anys, però Farràs ha mantingut el seu compromís amb la celebració del divendres de Corpus. «Molts dels nanos que van començar a la infantil han anat passant a la Patum gran, i això et satisfà», va confessar. A més, «és una manera de facilitar l'accés a la comparsa dels grans, perquè en el fons la festa infantil és el planter, el futur».

El veterà patumaire ha decidit apartar-se de la primera línia de la festa. «Els temps canvien i el jovent pot aportar més coses noves. Dono pas a aquesta colla de joves –fent referència a la resta de cuidadors de la comparsa– perquè la Patum no pot ser una cosa eterna, tot i que hi continuaré sent pel que faci falta», va afirmar. Els seus companys li van agrair ahir la seva tasca durant aquestes més de tres dècades, i durant la Patum de Lluïment es va llegir un text per fer públic aquest agraïment.