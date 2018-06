Set hores tastant l'elixir d'una Patum reivindicativa i massiva

E lixir. Diu el diccionari que és una substància que els alquimistes suposaven capaç de prolongar la vida indefinidament. Elixir de vida. Al llarg de la seva dilatada història, la Patum s'ha demostrat que és un elixir poderós, potser no per garantir una eterna joventut als patumaires, però sí suficient per inocular aquest virus altament contagiós però en el fons benigne a generacions i generacions de berguedans i forans.

Dijous a la nit milers de persones van tastar una nova ració d'aquest beuratge que estimula els sentits. La primera Patum completa del Corpus del 2018 va proporcionar als patumaires prop de set hores d'intensa activitat festiva des dels turcs i cavallets fins als plens, i amb generoses tandes de tirabols. Els músics de la cobla Pirineu no volien parar i van tocar-ne molts arribant a donar dues voltes a la plaça. Abillats amb samarretes grogues, el color d'aquesta Patum, van tocar el darrer tirabol bo i drets al balcó consistorial a les 4 de la matinada.