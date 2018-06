Alumnes de l'escola de Gironella fan una cursa solidària pel Níger

Una vintena de nens i nenes de sisè curs de l'escola de Gironella participen demà, dilluns, en una cursa solidària, «Gotes pel Níger», per col·laborar amb aquesta iniciativa Unicef. L'any passat el centre ja va participar en una cursa solidària, en aquell cas amb Save the Children. Fonts del col·legi han explicat a Regió7 que són els mateixos escolars participants els que gestionen la logística i diferents aspectes de l'organització, i tot i que hi corren vint alumnes, hi participa tota l'escola. «Tenim també la col·laboració de moltes famílies per marcar el recorregut». La cursa és un circuit que surt de la font del Balç i arriba fins a l'Ametlla de Casserres.