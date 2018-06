Berga crida a favor de la independència i la llibertat dels presos

La plaça de Sant pere ha esdevingut un clam a favor de al llibertat dels presos i de la independència en l'inici dels salts d'aquest nit de diumenge. Tal i com ja va passar dijous de Corpus, abans de començar els salts, s'han desplegat quatre domassos les façanes de diferents edificis amb les cares dels polítics empresonats i exiliats mentre els músics de la Cobla Ciutat de Berga tocaven Els Segadors i la guita grossa se situava al bell mig de la plaça. En acabar, el públic ha esclatat en sonors aplaudiments seguits de crits "d'independència!" I també "llibertat!, presos polítics!" corejats per la plaça i les autoritats que veuen la darrera Patum completa des del balcó consistorial. Acompanyen a l'alcaldessa Montse Venturós, el president del Parlament Roger Torrent, que ha estata aplaudit per la gent quan ha fet la seva entrada al consistori o el conseller de Territori i Sostenibilitat Damià Calvet, entre d'altres.



Familiars de presos al balcó

La Patum és una mostra cultural que tot el país s'ha fet seva i és un privilegi veure-la des del balcó de l'Ajuntament. És una sort que ens hagin fet aquesta atenció a l'associació de familiars de presos". Així valorava Laura Masvidal , esposa del conseller cessat pel 155 Joquim Forn la seva presència aquest darrer vespre de Patum a Berga. Ella juntament amb Diana Riba, la dona del també cessat conseller Raül Romeva i Ferra Civit, parella de la consellera exiliada Meritxell Serret seuen aquest vespre al balcó consistorial.

"Abans de pujar a Berga he parlat amb el Joaquim i m'ha dit ves-hi,ves-hi perquè és molt bonic pensar que som aquí" ha dit Masvidal agraint el reconeixmenet que els ha dispensast el consistori berguedà. I la càlida acollida de la plaça cridant a favor de la llibertat dels presos. Ha comenta que el seu home "està bé" malgrat que "la presó és dura, són forts tot i que ja porten 7 mesos de presó i es fa llarg". Ha explicat que malgrat tot mantenen l'esperança que "les coses es moguin. Acabem la setmana molt millor del que la vam començar". Laura Masvidal ha explicat que l'associació que han constituit serveix per donar-se suport i "fer visibles tots els represaliats, no som la veu d'un sinó de tots".

Per la seva banda Diana Riba, esposa de Raül Romeva ha explicat que quan era jove havia assistit a la Patum i que ara hi és en unes circumstàncies molt diferents. "Tenim molt clara la nostra posició: nosaltres som la veu dels que no la poden tenir i venim amb moltes ganes de veure una Patum evidentment no com cada any com ja s'ha vist en altres salts". Riba ha destacat "la sensibilitat de Berga en aquests moments amb el Govenr empresonat i exiliat és molt forta"



El president del Parlament viu la Patum

Si al migdia ha estat el president de la Generalitat Quim Torra el que ha viscut la festa, a la nit ho ha fet Roger Torrent presidnet del Parlament. Igualment al balcó consistorial hi havia Damià Calvet, el conseller de Territori i Sostenibilitat.