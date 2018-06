La ciutat fa un reconeixement a les persones que fan possible la Patum

A les dotze del migdia de dissabte, i després de la passada amb les quatre parelles d'administradors que representen els quatre barris de la ciutat i la música de la Cobla Ciutat de Berga, la sala de plens de l'ajuntament es va tornar a omplir, un any més, per celebrar el tradicional acte d'entrega dels premis de Patumaire (per a les persones que han estat deu anys en una comparsa) i de Patumaire d'Honor (vint-i-cinc anys), en reconeixement a la seva implicació i el seu paper en el desenvolupament de la Patum.



Seguint la iniciativa d'anys anteriors, el patronat de la festa i el consistori també han volgut reconèixer la tasca de diverses entitats i persones que han col·laborat en l'organització i en la promoció de la festa. A més a més, en aquesta edició, tal com va dir Montserrat Venturós, alcaldessa de Berga, s'ha volgut recordar i homenatjar tots els exiliats i exiliades i els presos i preses polítiques que hi ha a causa de les circumstàncies polítiques que està vivint el país.



Com sempre, l'Himne de Berga va encetar l'acte i, després de la presentació de l'alcaldessa de Berga, la regidora de Patum, Mònica Garcia, va ser l'encarregada de llegir el nom de tots els homenatjats, que van anar sortint un per un a recollir el diploma que els entregaven els regidors de l'Ajuntament de Berga. Es van reconèixer trenta-vuit persones: vint títols de Patumaire i divuit títols de Patumaire d'Honor.



Tot seguit, i amb la finalitat de reivindicar la feina feta en favor de la Patum i de la ciutat de Berga, es van entregar els reconeixements a les diverses entitats i persones: els germans Pons, per la seva dedicació i col·laboració desinteressada en la festa, obrint les portes de casa seva per facilitar la sonorització de la Patum en el seu pas pel nucli antic; també a l'Agència de Desenvolupament del Berguedà i al Grup Horitzó del Berguedà, els membres del qual van sortir a recollir el diploma amb el record ben present de Manela Quesada, directora del Grup Horitzó que va estar al capdavant de l'entitat durant molts anys i que va morir el mes de març passat.



Tot plegat va tenir lloc davant els administradors dels quatre barris i els familiars i amics dels guardonats, que omplien la sala a vessar i que en el moment de l'homenatge als presos i exiliats polítics, es van posar drets enmig d'un llarg i fort aplaudiment. Com a curiositat, durant la presa de possessió dels nous consellers que estava tenint lloc al Palau de la Generalitat de Catalunya al mateix moment que l'entrega dels títols, va sonar el Ball de l'Àliga, escollit personalment pel president Quim Torra.



El nom dels reconeguts per la seva implicació en la festa es va conèixer, com cada any, en el ple de l'Ascensió que va tenir lloc el 13 de maig passat, on també es va anunciar el cartell guanyador de la Patum 2018. Així doncs, l'acte d'ahir també va servir per reconèixer i entregar els premis als gua-nyadors del 44è concurs de cartells de Patum, un cop llegida l'acta del jurat pel resultat de la votació popular del concurs. La gua-nyadora Mar Guixé, amb 494 vots per Una banya de bou i encara més coses, va recollir el seu guardó de mans de Montserrat Venturós, enmig d'una intensa abraçada.



La celebració es va concloure amb les paraules de l'alcaldessa, que va donar les gràcies a la Banda de l'Escola Municipal de Música de Berga per «haver participat i acompanyat la nostra canalla i els nostres petits patumaires quan també ens acompanyava la pluja», referint-se a la Patum Infantil de divendres a la tarda, que va ser passada per aigua, tal com ja va explicar ahir aquest diari.



Venturós va acabar l'acte protocol·lari desitjant bona Patum a tothom i l'Himne de Berga va posar punt final a la sessió. Mentrestant, a la plaça de Sant Pere, les sessions de fotografies dels guardonats estaven en marxa.