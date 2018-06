La Patum és la gran festa de foc del país, però les guspires i els petards formen part de la cultura popular i les tradicions de Catalunya. Les colles de diables omplen les ciutats i els pobles de correfocs, però els qui estan vinculats a les tradicions del foc tenen com a referència la Patum, i més concretament els plens. És el cas de Joaquim Bernet, que té 22 anys i forma part de la colla de diables Satànica de Sant Andreu, a Barcelona, que aquest any ha pogut saltar per primer cop de ple gràcies al fet que tenen família a Berga que els ha pogut aconseguir un salt. No han aconseguit participar-hi via sorteig, però asseguren que han estat molt atents a totes les mesures de seguretat que s'han de tenir en compte a l'hora de saltar.



Va fer el primer salt de dijous, i tot i la seva experiència sota espurnes i guspires, reconeixia estar una mica nerviós. «Sóc d'un grup de diables i participar a la Patum és una motivació molt gran. Realment em fa molta il·lusió», explicava Bernet tot just quan va anar a buscar la careta i el vestit de ple. El seu pare, Roger, el va acompa-nyar en l'aventura de guiar el seu fill vestit de ple, i ruixant guspires durant gairebé cinc minuts, mentre tota la plaça de Sant Pere s'omple de foc i es mou al ritme de la música.



«Jo també m'estreno d'acompanyant. M'han explicat la responsabilitat que tinc i com ho he de fer. La meva missió, a part de guiar-lo per la plaça, també és que en gaudeixi», explica el pare, que és un apassionat de la festa berguedana i hi ha participat molts anys.