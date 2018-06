La festa també té un record especial per als presos i polítics catalans exiliats

A banda del reconeixement a tots els patumaires i entitats implicades en la festa i l'entrega de premis del concurs del cartell de Patum, l'acte d'ahir també va incloure una reivindicació política i de reconeixement especial. Tal com va dir Montserrat Venturós, l'alcaldessa de Berga, «a causa de les circumstàncies excepcionals que està vivint Catalunya a nivell polític també volem reconèixer i agrair el treball ingent i constant a favor de la cultura catalana i la dignitat del poble català per part de les persones exiliades i empresonades».



La regidora de Patum, Mònica Garcia, va llegir els noms de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell, Carles Puigdemont, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Anna Gabriel i Marta Rovira, que tenien el seu diploma a punt, tot i que ningú el va recollir. La regidora de Patum va assegurar que es faran arribar els diplomes a les famílies «perquè puguin repartir-los entre els nostres presos i preses i polítics i polítiques exiliades».



Els aplaudiments van ser intensos enmig d'una Patum altament reivindicativa i tenyida de groc, on ja es va fer palès, en la Patum de dijous, el clam per l'alliberament i el retorn dels polítics catalans per part de comparses, músics i patumaires.