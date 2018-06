Més de 570 persones es fan seu el Punt Lila contra la violència masclista

Des de dimecres fins divendres 572 persones han passat pel Punt Lila que l'Ajuntament de Berga ha instal·lat a l'antiga xurreria de la plaça Viladomat aquesta Patum. Romandrà obert fins la matinada de dilluns amb l'objectiu de prevenir situacions de violència masclista durant la celebració. Tot i que el consistori no té constància que fins enguany a la festa hi hagi hagut denúncies per assetjament o agressions masclistes, això no vol dir que «no passin», segons han detallat els regidors Mònica Garcia i Iván Sánchez.



El Punt Lila és una oficina d'informació i acompanyament per a les possibles víctimes d'agressions sexistes. El Punt Lila ofereix durant tota la Patum «informació i assessorament sobre agressions que es poden donar», han manifestat Krizia Nardini i Saskia Ferrer, tècniques del Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat. El públic s'hi acosta a informar-se. «Vénen molt pels adhesius que donem i a partir d'aquí els expliquem que som aquí tota la nit», detalla Ferrer.



A les festes del Corpus hi ha molta massificació, especialment a la plaça de Sant Pere, i això facilita que hi pugui haver tocaments o altres conductes fora de lloc que es volen rebutjar.



Des que es va posar en marxa el punt informatiu s'ha detectat un cas «no greu». Segons ha relatat Krizia Nardini, «una noia va patir una espècie de xantatge emocional mentre ballava. Va perdre una sabata i un noi li va demanar que li fes una abraçada i un petó a canvi de tornar-l'hi».



Per la seva banda, la tècnica del consistori berguedà Janina Vilana destacava que «hi ha molta gent que s'apropa i demana què és. I d'altres vénen directes a buscar l'adhesiu» de la campanya, dels quals se n'han fet 10.000. També hi ha persones que «vénen perquè tenen idees per aportar i ens les volen fer saber i volen que ens posem en contacte amb ells passada la Patum».



Una altra acció contra la violència sexista que s'ha posat en marxa ha estat l'estrena d'una cançó de reggaeton «combatiu no sexista» composta pel músic Xento Vilassar. La cançó oficial de la campanya «Vull la Nit!» porta per títol Només un sí. Es va poder sentir per primer cop als concerts de la matinada de dissabte i era previst que aquesta nit passada també sonés al concert jove de Patum al Vall. Entre les actuacions dels grups La Terrasseta de Preixens i Discípulos de Otilia era previst que es fes la lectura d'un manifest en favor de les festes lliures de sexisme.



El projecte «Vull la nit!» es va iniciar el novembre passat i està impulsat per les àrees de Drets Socials i Joventut de l'Ajuntament de Berga.