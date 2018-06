Residència canina perquè els gossos no 'pateixin' per la festa

La Patum no agrada gaire als gossos. Els espetecs dels fuets i el soroll molesten aquestes mascotes. Per això la residència canina Cadí de Bagà ofereix un servei de guarda d'aquests animals de companyia. «Per Patum molta gent ens demana deixar els gossos a la nostra residència» ubicada a Bagà, expliquen a Regió7 fonts del centre. Hi ha propietaris de mascotes que viuen a la plaça de Sant Pere, que és el rovell de l'ou de la festa i font de molt soroll, una atmosfera poc recomanable per a un gos. «Són sensibles als sorolls i s'espanten molt i es posen nerviosos», detallen fonts de la residència Cadí. Per això quan arriba Patum els propietaris porten els seus gossos a un lloc on no pateixin l'estrès acústic. Hi ha clients de la plaça de Sant Pere i també d'altres llocs de Berga. Perquè hi ha persones que aquests dies de festa, «per no haver de patir pel gos i poder estar tranquils», els deixen en mans d'aquests cuidadors. «Normalment ens els porten dimecres quan comença la festa i els tornen a buscar dilluns». Hi ha animals que hi estan acostumats d'un any per l'altre.