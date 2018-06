Torra: "Gràcies Berga per ser-hi sempre i ajudar-nos a aconseguir la llibertat"

El president de la Generalitat Quim Torra viu en directe la seva primera patum com a responsable de l'executiu català. Torra ha assistit a missa i a la sortida ha estat rebut per aplaudiments dels patumaires que s'esperaven per iniciar la celebració de Lluïment, la darrera Patum de matí d'aquest Corpus i que ha viscut el seu punt i final pocs minuts després d'un quart de dues de la tarda.

Torra ha participat del seguici fins al consistori acompanyat de l'alcaldessa Monstse Venturós i de la resta d'autoritats. A la sala de plens ha signat al llibre d'honor. Torra ha fet referència als moments excepcionals que viu el país amb presos polítics i exiliats i s'ha compromès a tirar endavant amb el mandat democràtic que va sortir de les urnes del referèndum de l'1 d'octubre, un nou país en forma de república. El president, a més, s'ha mostrat agraït a Berga i els berguedans. "Gràcies Berga per ser-hi sempre i ajudar-nos a aconseguir la llibertat".

L'alcaldessa ha lliurat una carota de ple al president i també un llibre sobre la festa. Torra s'ha mostrat molt agraït abans d'iniciar el salt de Patum. A la seva sortida al balcó, ha tornat a ser rebut per aplaudiments i crits de la multitud.

Regidors d'ERC, presents

A diferència del que va passar en la missa de dijous, aquest diumenge sí que s'ha pogut veure la imatge dels dos regidors del grup d'ERC a l'ajuntament berguedà asseguts als bancs de l'església de Santa Eulàlia de Berga. El motiu de la seva assistència a la missa d'avui és que aquesta no ha estat oficiada pel bisbe de Solsona de Xavier Novell, motiu que va provocar la protesta dels regidors republicans per les polèmiques declaracions del religiós sobre la homosexualitat d'ara fa uns mesos.