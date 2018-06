Les 10 imatges més destacades de la Patum 2018

La Patum 2018 ja és història. El corpus berguedà d'enguany serà recordat per diversos motius, però per sobre de tot quedarà en la memòria col·lectiva per les reivindicacions polítiques i pel color groc.

A continuació, les deu imatges més representatives per recordar aquesta Patum 2018.



Una marea groga a la plaça



Berga va viure dijous la primera Patum completa. Uns salts que van estar marcats per l'acció reivindicativa de l'inici, quan en el moment de cantar Els Segadors la plaça es va tenyir de groc i es van desplegar quatre domassos de diferents façanes per reclamar la llibertat dels independentistes polítics i exiliats.

El balcó s'obre a la població



Mig centenar de persones van veure dijous la Patum en directe asseguts a l'empostissat que cada any es munta al balcó consistorial durant les festes del Corpus. Tradicionalment aquestes places han estat reservades per als convidats del consistori i no s'hi podia accedir fàcilment ni tampoc hi havia un sistema establert per fer-ho. Aquest 2018 ha estat el primer cop que el balcó s'ha obert a la població mitjançant un sorteig.

El president no pot amb la bóta



Amb una ovació, així va rebre la plaça de Sant Pere al president la Generalitat, Quim Torra, quan va sortir al balcó de l'ajuntament. Aplaudiments i crits d'independència. La guita grossa va tenir un gest cap al dirigent polític, quan es va desplaçar al balcó de l'ajuntament i li va cedir la bóta de vi que tradicionalment dóna només al tabaler i als músics. Al president li va costar aixecar-la i l'alcaldessa de Berga el va ajudar.

La pluja espatlla la festa dels més menuts



Un inoportú ruixat després del primer salt de Plens va aigualir la Patum dels més petits. Cap a 1/4 de 8 del vespre va començar a ploure i el públic de la plaça de Sant Pere va haver de buscar refugi sota els balcons. Fins aleshores, i després també d'unes gotes inicials, els salts de la Patum Infantil completa d'aquest 2018 havien transcorregut amb normalitat.

Roger Torrent gaudeix amb la Patum i els plens



El president del Parlament Roger Torrent va ser al balcó de l'Ajuntament diumenge a la nit en la segona Patum Completa del Corpus berguedà. Torrent va veure com es vestien el plens a la zona de vestidors de la plaça de la Ribera i es va fotografiar amb molts berguedans. Al seu costat hi havia altre polítics com Dante Fachín.

Quatre salts de plens sense incidents



La Patum d'enguany també serà recordada per els quatre salts de plens espectaculars que ha viscut la plaça de Sant Pere. El més destacat és que en cap d'ells hi ha hagut incidents destacables i la música no s'ha aturat en cap moment per problemes de seguretat. Una bona notícia.

Una Patum multitudinària



Tot i que això ja és un fet habitual, sempre s'ha de destacar la gran afluència de públic a la Patum. Dijous fer rotllana a la Plaça va costar Déu i ajuda a diferents comparses (turcs i cavallets, els nans vells i nous o l'àliga) i diumenge, en general, es va poder saltar amb una mica més d'espai i amb una mica menys atapeïment humà, tot i que al primer salt també hi va haver certs problemes.

Una petició de mà molt especial



Sergi Mestre i Guillem Mota són dos patumaires de Sabadell i dimecres van protagonitzar, de ben segur, una de les escenes més romàntiques viscudes a la Patum d'enguany. Quan la passada va arribar al carrer del Roser, dues amigues berguedanes dels sabadellencs van despenjar una pancarta d'un dels balcons: «Vivint la vida perquè sí... et vols casar amb mi?» era el missatge que s'hi podia llegir. En Sergi havia esperat tot el dia, amb nervis, aquest moment: demanar matrimoni al seu company, en Guillem, en plena efervescència patumaire. El resultat va ser un sí, vull.

Un Punt Lila contra ales agressions sexistes

Per primer cop, l'Ajuntament de Berga ha ofert per Patum un servei d'informació i acompanyament per a les possibles víctimes d'agressions sexuals a la festa. El Punt Lila ha donat durant tota la Patum «informació i assessorament sobre agressions que es poden donar». Una bona iniciativa que de ben segur es repetirà.

El groc a les comparses



El groc ha estat el color de la Patum 2018. La reivindicació per la llibertat dels presos políticis i els exiliats ha estat una constat a la plaça de Sant Pere, però també entre les comparses i els músics. Moltes d'elles han tingut detalls de groc, però els més expresius han estat els integrants de la guita xica.En el segon salt de diumenge la guita xica va lluir un plàstic de color groc que la tapava tota. El cap de la mulasa petita ja va començar la Patum a la passada de dimecres lluint un barret groc ( a joc amb la dels guitaires) amb la inscripció a favor de la llibertat dels presos.