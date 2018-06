Berga s'acomiada d'una Patum reivindicativa i participada

Berga ha viscut aquesta nit la darrera Patum completa d'enguany. Uns salts que han estat marcats per l'acció reivindicativa que ha tingut lloc just abans d'iniciar els salts en el moment de cantar Els Segadors quan en diferents façanes d'edificis de la plaça de Sant Pere es van desplegar quatre domassos amb les cares dels presos i exiliats independentistes per reclamar la seva llibertat .

Anit la plaça no es va tenyir de groc com va passar dijous amb cartolines grogues signades pel CDR de Berga. Ara bé, en el segon salt la guita xica va lluir un plàstic de color groc que la tapava tota. El cap de la mulasa petita ja va començar la Patum a la passada de dimecres lluint un barret groc ( a joc amb la dels guitaires) amb la inscripció a favor de la llibertat dels presos.

Ahir, a la Patum de nit, com dijous, hi va tornar a haver membres de l'Associació Catalana pels Drets Civils. En concret van veure la festa en directe Laura Masvidal (esposa del conseller cessat Joaquim Forn), Diana Riba (esposa del conseller cessat Raül Romeva) i Ferran Civit (company de la consellera cessada i exiliada Meritxell Serret)

Anit, també van ser al balcó consistori el president del Parlament Roger Torrent i el flamant conseller de Territori i Sostenibilitat Damià Calvet o polítics com Albano Dante Fachín que va acabar saltant a la plaça. Tots ells van veure com es vestien el plens a la zona de vestidors de la plaça de la Ribera. I a la Patum de lluïment hi va ser el president de la Generalitat Quim Torra a qui la guita grossa va oferir beure de la bota en un gest de cortesia patumaire molt aplaudit.

Si dijous fer rotllana va costar Déu i ajuda a diferents comparses (turcs i cavallets, els nans vells i nous o l'àliga) anit, en general, es va poder saltar amb una mica més d'espai i amb una mica menys atapeïment humà.



Tirabols de comiat

Els tirabols van servir per cloure unes festes del Corpus més obertes a la ciutadania que mai gràcies a l'accés dels veïns al balcó tots els dies de la festa. Els dos salts de plens d'ahir, els darrers d'aquest Corpus, es van desenvolupar amb normalitat i van permetre saltar a persones que no ho havien fet mai gràcies al sorteig que s'ha fet enguany especialment adreçat a persones que no haguessin saltat mai de dimoni.

Un cop acabat el segon salt de plens, va ser el torn dels tirabols que van allargar-se una hora i van deixar escenes com el tabaler Xavi Prat dalt de la guita grossa amb barretina guitaire inclosa o els músics de la cobla Ciutat de Berga fent una volta a la plaça tocant o els gegants vells giravoltant amb energia (com va fer la guita xica al mig de la plaça) abans d'entrar a la casa gran on es guarden mentre els patumaires gaudien dels darrers instants d'aquesta Patum.

La guita grossa va ser la darrera en plegar acostant el seu llarg coll fins al balcó consistorial on va petar els darrers fuets enmig dels aplaudiments del públic en agraïment. Així van cloure els tirabols . Faltaven pocs minuts per 2/4 de 4 de la matinada.

Ara ja ha començat el compte enrera per la Patum 2019 perquè la d'enguany ja és història.