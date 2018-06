Ovació a Torra i crits d'independència a la plaça de Sant Pere

Amb una ovació, així va rebre la plaça de Sant Pere al president la Generalitat, Quim Torra, quan va sortir al balcó de l'ajuntament. Aplaudiments i crits d'independència. Torra va visitar Berga l'endemà que el ball de l'àliga sonés al Palau de la Generalitat, dissabte, en l'acte de possessió del nou govern. La guita grossa va tenir un gest cap al dirigent polític, quan es va desplaçar al balcó de l'ajuntament i li va cedir la bóta de vi que tradicionalment dóna només al tabaler i als músics.

Torra va visitar Berga en una de les Patums més reivindicatives que es recorden i en què el color groc s'ha afegit a la festa com a clar protagonista, iq ue ha convertit el Corpus berguedà en un clam per a l'alliberament dels presos polítics, sense abandonar l'ambient festiu de sempre. El president va ser present a la missa de Corpus, que va tingut lloc just abans dels salts de Patum, i en l'acte que es a fer posteriorment a la sala de plens de l'ajuntament per lliurar els diplomes d'agraïment als administradors d'aquest any i als nens de comunió que els acompanyen.

Torra va participar al seguici de les autoritats fins al consistori acompanyat de l'alcaldessa de Berga, Monstse Venturós, i de la resta de representants polítics. Abans de que els turcs i cavallets comencessin la seva corredissa fins al centre de la plaça, a la sala de plens Torra va signar al llibre d'honor del consistori. Torra va fer referència als moments excepcionals que viu el país amb presos polítics i exiliats i es va comprometre a tirar endavant amb el mandat democràtic que va sortir de les urnes del referèndum de l'1 d'octubre, un nou país en forma de república. El president, a més, es va mostrar agraït a Berga i els berguedans. «Gràcies, Berga, per ser-hi sempre i ajudar-nos a aconseguir la llibertat».

L'alcaldessa va lliurar una carota de ple al president i també un llibre sobre la festa. Torra es va mostrar molt agraït abans d'iniciar el salt de Patum.

Els companys de partit comentaven a aquest diari que el dia anterior, en l'acte institucional al Palau de la Generalitat, Torra va escollir el ball de l'àliga perquè volia que hi sonés una música emotiva que simbolitzés la llibertat.