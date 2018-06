Berga posa punt final a una Patum que ha estat tranquil·la

Berga ha tancat cinc dies d'una Patum en què no s'han registrat incidents i que ha estat molt tranquil·la, segons es desprèn de les dades dels serveis realitzats pels agents dels Mossos d'Esquadra. En total, la policia de trànsit ha fet 3.530 lectures d'alcoholèmies, una xifra superior a les que es van dur a terme el 2017 però, en canvi, hi hagut el 2,4% menys de denuncies totals, segons han explicat fonts de la policia catalana. Els agents de Trànsit van fer 84 denúncies de les quals 71 d'administratives, 7 de penals i 1 d'una persona que es va negar a sotmetre's a la prova. També van fer 5 denúncies per positiu en el test de drogues.

D'altra banda, els agents també van aixecar 21 actes administratives de la llei 4/2015 de la llei de protecció de seguretat ciutadana: 17 per tinença o consum de substàncies i 4 per tinença d'arma blanca. Les mateixes fonts han detallat que, en general, no hi ha hagut incidents, ni baralles, ni detinguts. «Ha estat una Patum tranquil·la», han indicat les fonts esmentades.

L'absència d'incidents ha marcat aquesta edició de la festa, com també ho ha fet que per primera vegada s'ha obert el balcó consistorial a la ciutadania. La regidora de la festa, Mònica Garcia, ha fet un bon balanç. A més dels sortejos per veure la Patum completa el dijous i el diumenge, el balcó consistorial s'ha omplert de persones en les sortides i arribades de les passades. Per exemple, Garcia ha destacat que dissabte a la nit hi havia més d'un centenar de persones fent cua davant de la porta de la casa gran per poder accedir al balcó amb el sistema de tiquets per veure els tirabols a la plaça de Sant Pere. La regidora Mònica Garcia ha explicat que les cues per accedir al balcó a les sortides i arribades de les passades s'han anat fent llargues a mesura que «la gent es va anar assabentant que podia entrar al balcó».

«La gent ens ho agraït moltíssim, moltíssim. Les persones que eren al balcó s'ha vist que tenien ganes de gaudir de les arribades, de les sortides, dels tirabols i que han mantingut un respecte màxim a la festa». La regidora posava de manifest que «un dels punts que segurament ens havien criticat era que podia haver-hi aldarulls al balcó. Ara sabem que si compartim el balcó amb totes les persones de Berga no correm perill» gràcies al respecte dels veïns que hi han accedir, com també a les normes establertes per accedir-hi i de seguretat.