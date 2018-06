El Berguedà mostrarà el seu potencial gastronòmic a les jornades per a professionals

Onze restaurants del Berguedà i una quinzena de professionals del sector posaran al damunt de la taula el valor i el potencial gastronòmic del Berguedà. Serà en la tercera edició del Gastropirineus, les jornades dirigides als professionals de la restauració i productors locals que aquesta edició tindran lloc al Berguedà, concretament a Berga els propers 25 i 26 de juny.

Ahir, el director de les jornades, Francesc López, feia ressaltar la importància de treballar per donar a conèixer la cuina i els productes de la zona de muntanya en general, tot i que en aquesta edició, el Berguedà hi estarà ben representat amb professionals que mostraran en directe les característiques de la cuina local. Una de les sessions programades estarà protagonitzada per joves cuiners de la comarca, amb l'objectiu de mostrar el talent que hi ha al sector.

David Font, president del Consell Comarcal del Berguedà assegurava ahir que la proposta ha estat ben acollida pel sector de la restauració a la comarca. A les jornades tècniques s'hi espera la participació d'uns 200 professionals d'arreu del territori tot i que també hi ha activitats obertes al públic general, com el sopar amb estrelles, el tast de vins d'alçada o una sessió de cuina oberta.