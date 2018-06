Monroy, a la llista dels que han 'passat' del Corpus

El 2004, Ramir Ribera, regidor del PP en aquell moment, va declinar anar als actes oficials de la Patum després que el dimecres de Corpus d'aquell any la guita xica cremés amb els seus fuets cartells electorals al passeig de la Pau. El 2005 tampoc hi va ser per fer palès el seu malestar perquè ningú li havia demanat disculpes per la crema dels cartells electorals del seu partit el 2004.

Ja l'any 2014, Joan Antoni López, el regidor del PP, va renunciar al seu salt del dimecres i, a més, a participar a les reunions del patronat de la festa, en protesta perquè l'ens va adherir-se al manifest de suport al jove Sergi Rodríguez que el 2017 va ser condemnat per colpejar el popular a la passada del dimecres de Corpus el 2012.