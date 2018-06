El parc temàtic del terror de Cercs exhaureix en quinze dies més de la meitat de les entrades

El primer parc d'atraccions de terror del sud d'Europa, el Horrorland Park de Cercs, ha exhaurit més de la meitat de les entrades disponibles des que es van posar a la venda, ara fa dues setmanes. Quan falten poc més de quatre mesos perquè obri portes, les empreses impulsores, Horror Box i Insomnia, reconeixen que la bona rebuda que ha tingut el projecte els ha agafat tant per sorpresa que comencen a plantejar-se allargar l'estada al polígon industrial del municipi berguedà o, fins i tot, convertir-ho en cita permanent. El Horroland Park, que obrirà portes durant 15 dies entre els mesos d'octubre i novembre, convertirà set naus del Centre d'Empreses de Cercs, sota l'antiga central tèrmica, en un passatge del terror.

El Horrorland Park serà el primer parc del terror del sud d'Europa. "És un viatge interactiu per un passatge del terror tematitzat", explica David Moreno, director d'Horror Box que, conjuntament amb l'empresa berguedana Insomnia, impulsen el projecte que ocuparà set naus del Centre d'Empreses de Cercs, sota l'antiga central tèrmica. "El pantà, la xemeneia i l'estructura del recinte fan que sigui un escenari perfecte", afegeix Climent Vila, director d'Insomnia.

El Horrorland Park comptarà amb cases encantades i de por, i també amb 'room escapes'. El projecte, donat a conèixer a través de les xarxes socials ara fa 15 dies, ha tingut un espectacular retorn. De les 22.500 places disponibles per als 15 dies en què està previst fer els passis entre els mesos d'octubre i novembre, més de la meitat ja s'han exhaurit. A més, d'abonaments VIP's ja no en queden i el 'Fast', per estalviar-se cues, està a punt d'esgotar-se també.

"El boom ha estat espectacular, no ens l'esperàvem", reconeix Moreno, tot afegint que "era una proposta arriscada i per això vam optar per ser prudents i limitar-ho a 15 dies". Vist l'èxit, però, avancen que estan plantejant-se "allargar algun dia o fer el projecte fix per cada temporada" de tardor. I és que la cita que es veurà a Cercs teòricament només està prevista pels dies 11, 12 i 13, 19, 20, 26 i 27 i 31 d'octubre i 1, 2, 3, 9, 10 i 16 i 17 de novembre del 2018.

Primer tast

Per anar obrint boca d'allò que es trobaran els visitants, els impulsors han arrencat una campanya a través de les xarxes socials mitjançant la qual, cada 15 dies, desvetllaran una mica més de l'activitat que es farà a cadascuna de les naus. Aquest dimarts han donat a conèixer la primera de les càpsules: una càmera oculta on es pot veure, tal com passa en la realitat, els preparatius per reconvertir les naus en passatges del terror i on es produeix un incident que dona a conèixer un dels protagonistes que seran als espectacles de la tardor.

Suport local

A banda de la bona rebuda, els impulsors remarquen la important contribució que estan rebent per part d'empreses del territori que s'han volgut sumar al projecte. Moreno posa com a exemple que un tatuador del berguedà és qui els ha dissenyat els cartells o que el ferraller de Gironella els hi està proporcionant bona part del material. En aquest sentit, el responsable d'Horror Box recorda que "som quatre joves de 30 anys que ho hem volgut posar tot en aquest projecte".

Vila, veí del berguedà i responsable del negoci que gestiona dues sales de 'room escape' a Berga, va ser qui va escollir la localització. "Quan la central funcionava no t'hi podies acostar i ara segueix fent respecte", justifica, tot afegint que "és un escenari ideal" i "de casa".

L'impacte turístic

Moreno remarca que el projecte beneficiarà sense cap mena de dubte al territori i que repercutirà en el sector turístic del Berguedà, especialment als sectors de la restauració i l'hoteleria. Posa com a exemple que, quan falten mesos, s'estan començant a omplir fins i tot altres canals d'allotjament com els de la plataforma Airbnb.

Un centenar de llocs de feina

El Horrorland Park donarà feina a un centenar de persones. Els actors principals seran empleats de les dues empreses però també es faran càstings per a papers més secundaris que aniran acompanyats d'una formació especifica. I és que, insisteix Moreno, "fer un ensurt no és tan fàcil". En aquest sentit reconeix que el parc vol oferir una "producció de qualitat" amb unes "caracteritzacions impecables" per tal que els amants del gènere "estiguin contents de veure-ho".

L'atenció al client, la vigilància i la seguretat seran altres de les ofertes laborals que oferirà el parc temàtic.