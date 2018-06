La regidora del PSC no ofereix el seu salt de la Patum ni va a cap acte de la festa

Rosalia Monroy, l'única regidora que té el grup municipal del PSC a Berga, no ha assistit a cap acte d'aquesta Patum 2018 ni tampoc ha ofert el seu salt. Amb tot, es va fer perquè en va tenir cura una persona de la candidatura amb què Monroy va concórrer als comicis del 2015, segons ha confirmat Regió7.

Monroy ha argumentat la seva comentada absència explicant que és autònoma, «treballo pel meu compte i quan em surt feina no puc estar per res». La regidora del grup municipal del PSC de Berga assegura que «quan he d'entregar una feina amb data límit, necessito totes les hores» i ha de poder estar «concentrada». Per això diu que no ha assistit a cap dels actes de la Patum. «El primer és arribar a final de mes», ha reblat .

Es dóna la circumstància que Monroy també es va desentendre del salt que li pertoca com a regidora en la passada del dimecres, Malgrat això es va fer a les Vetlladores, al barri vell, com sempre. Es va poder mantenir igualment perquè el va oferir una persona que va formar part de la llista de Monroy als comicis de l'any 2015 que ha volgut treure ferro al fet i mantenir-se en un segon pla. «No tinc aspiracions polítiques. Jo i uns amics ho vam fer per compromís amb la festa i també amb la ciutat. Això és tot». Va ser aquesta persona la que va tenir cura d'anar a comprar el menjar i el beure que la persona en honor de qui es fa el salt , en aquest cas la regidora, ofereix a la comparseria patumaire que fan els salts davant del lloc triat pels edils i per ells.

Quan els regidors accedeixen al càrrec han de triar i buscar-se un espai on volen oferir el seu salt en una zona delimitada del barri vell. Les maces, guites i gegants vells, el dimecres de Patum, fan el salt pels regidors com a representants del poble. I els regidors, com a cortesia i en correspondència, els donen un piscolabis.