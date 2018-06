ERC demana endurir la lluita contra els bars il·legals per Patum

El grup municipal d'ERC ha reclamat que el consistori endureixi la lluita contra l'obertura de bars il·legals per Patum. Es tracta d'una vella i recorrent problemàtica: l'aparició de llocs (locals, garatges) que ofereixen servei de bar els dies de Corpus sense disposar de llicència d'activitats. I que després de Patum tanquen. Un fet que ha estat denunciat en multitud d'ocasions pels representants dels gremis professionals però que fins ara no s'ha solucionat.

En el ple d'aquest dijous ERC ha volgut presentar una moció amb caràcter d'urgència sobre aquest tema que no s'ha pogut debatre perquè els republicans amb 3 regidors al consistori, no disposen de majoria absoluta per demanar-ho tal i com ho volien fer (amb urgència) segons ha dit el secretari municipal Antoni Pérez. El regidor republicà Jordi Pujals ho ha lamentat perquè ha dit que hi ha precedents d'altres ocasions en que s'han proposat mocions per urgència que sí que s'han acceptat i debatut. Amb tot, la seva portaveu Ermínia Altarriba ha llegit la proposta com a prec.

La portaveu del grup municipal republicà Ermínia Altarriba ha proposat al ple d'aquest dijous que es creï una comissió «per a l'estudi i ordenació de les llicències i ordenances per les festes de la Patum». Ha exposat que «en aquesta Patum hem detectat un malestar evident entre els establiments de restauració i venda perquè es queixen de certes irregularitats en els establiments de venda de begudes i bars en general».

Per tal de tractar aquesta qüestió amb profunditat i «de manera calmada, sense estridències, donant veu a tots els sectors implicats» ERC proposa la creació d'un grup de treball «per estudiar els temes relacionats amb les llicències de venda i restauració «per Patum a Berga. Els republicans han proposat que en aquesta comissió hi siguin representants els responsables de la Unitat Regional de Policia Administrativa (Urpa), la secció d'inspecció i investigació de il·lícits administratius dels Mossos d'Esquadra, els tècnics municipals que tenen cura d'atorgar les llicències d'activitats, de la UBIC, de l'associació d'Hostaleria i Turisme del Berguedà, la policia local, un tècnic del departament de Comerç, un representant de les associacions de veïns, de les entitats culturals i esportives, un representant dels firaries i regidors de tots els grups municipals.

El regidor de Promoció Econòmica Francesc Ribera ha contestat a la portaveu republicana que li sembla bé la proposta. Hi ha recordat que fa dos anys es va fer una reunió d'aquestes característiques. «Tots els intents de trobar solucions van ser infructuosos». Amb tot, s'ha compromès a muntar un reunió per parlar-ne.