El PDeCAT demana al govern de la CUP que aprovi amb «la màxima urgència» el pressupost de Berga

El principal grup a l'oposició a Berga, el PDeCAT ha demanat al govern de la CUP que porti a l'aprovació del ple amb "la màxima urgència" el pressupost municipal d'aquest 2018. Així ho ha reclamat el regidor Antoni Biarnés en el ple d'aquest dijous. Ha qüestionat l'argument del govern que defensa que no es pot aprovar el pressupost del consistori fins que l'hospital comarcal Sant Bernabé no ho hagi fet amb el seu (atès que els comptes del centre sanitari depenent dels del consistorial nivell contable).

Biarnés ha dit que "un pressupost pressuposa, és una declaració d'intencions" i ha reclamat a l'executiu que el portin a l'aprovació del ple atès que ja ha passat mig 2018. I no es pot continuar amb el presupost prorrogat del 2017. Antoni Biarnés ha indicat que el pressupost és l'eina que ha de permetre "passar l'acció" per dur a terme polítiques decidides de millora de la via pública. En aquest sentit, Biarnés ha responsabilitzat a l'executiu que "hi ha una deixadesa important en l'estat de la ciutat" fent referència a la manca de manteniment dels carrers que ha provocat la presència de sots a la via pública en diferents punts o la presència d'execrements de gossos als carrers.