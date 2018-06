Picabaralla entre el secretari municipal de Berga i el grup d'ERC

El ple d'aquest dijous a Berga ha estat l'escenari d'una picabaralla entre el regidor d'ERC Jordi Pujals i el secretari municipal Antoni Pérez, amb retrets públics en una escena gens habitual.

El grup d'ERC ha demanat presentar dues mocions amb caràcter d'urgència. Al principi del ple, el secretari ha advertit el grup d'ERC que no es podien debatre com a moció d'urgència perquè no disposaven de majoria absoluta amb els seus tres regidors de disset de la corporació.

Posteriorment, en l'apartat de precs i preguntes, els republicans han llegit les seves dues mocions. La segona l'ha llegit el regidor Jordi Pujals . ERC hi proposava que l'Ajuntament de Berga presentés una querella per difamació contra "un diari d'altra dreta El Español" per un article recent per "la banalització del feixisme i la comparació del nazisme amb la cultura popular catalana i les festes de la Patum" que feia. Quan el regidor Pujals ha acabat la seva intervenció, el secretari ha intervingut per informar que "no s'estan respectant aspectes de forma" . Pérez ha dit que les mocions que han presentat els republicans requereixen un "informe preceptiu, un acord de ple"- com el que proposava ERC-"requereix un informe previ" ha insistit. El secretari ha recomanat als republicans que complíssin el Reglament Orgànic Municipal (ROM) que recull, entre d'altres, com presentar les mocions.

El regidor Jordi Pujals ha rebatut al secretari la seva argumentació assegurant que "hi ha criteris diferents" de la secretaria "entre acords de ple i mocions" insinuant que aquestes diferències en funció de qui presenta les propostes. El regidor Pujals ha defensat que el ROM recull precisament, al seu parer, que podien presentar les mocions per urgència. Tanmateix, el secretari l'ha replicat assegurant que "vostè fa oposició al govern , no al personal de l'Ajuntament" i li ha etzibat: "vostè s'està saltant tota la normativa".

L'alcaldessa Montse Venturós ha dit que el govern estudiarà "com es pot procedir".