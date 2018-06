El Punt Lila contra el sexisme a les festes informa més de 1.200 persones per Patum

El Punt Lila que l'Ajuntament de Berga ha posat en servei aquesta Patum al Vall ha tingut un funcionament «molt positiu», segons ha explicat a Regió7 Mònica Garcia, regidora de la festa. «Hi ha hagut moltíssima gent que s'ha informat», en total han estat 1.219 persones en els cinc dies que ha romàs obert des de les 9 del vespre fins a la matinada.

El Punt Lila és una oficina d'informació i acompanyament per a les possibles víctimes d'agressions sexistes i d'informació i assessorament. Ha estat atès per tècniques del Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat. En els cinc dies de Corpus s'han repartit gairebé els 10.000 adhesius de la campanya «Vull la nit!» per lluitar contra el sexisme que el consistori berguedà va engegar el novembre passat.

La regidora Mònica Garcia ha explicat que «hi ha hagut deu casos d'algun tipus d'assetjament de nivell baix». La majoria han estat de noies a qui nois «demanaven un petó a canvi de cervesa», o bé per tornar-los objectes personals. També hi va haver el cas d'una dona a la qual van seguir pel car-rer. «Les noies que es van sentir violentades van rebre suport al Punt Lila». Garcia ha explicat que «no hi ha hagut denúncies».

L'experiència del Punt Lila ha tingut ressò en mitjans d'abast nacional i ha cridat l'atenció de diferents ajuntaments catalans, que han contactat amb el de Berga per rebre'n informació.