Berga estrena la plaça de les Fonts com a escenari de la fira Ambsense, el 16 de juny

La plaça de les Fonts acollirà el 16 de juny la tercera edició de la Fira Ambsense, una mostra dedicada als coneixements i productes relacionats amb les al·lèrgies i intoleràncies alimentàries organitzada per l'Ajuntament de Berga i l'hospital comarcal Sant Bernabé en col.laboració amb l'Associació Celíacs de Catalunya, l'Associació d'Intolerants a la Lactosa d'Espanya, la Diputació de Barcelona i Toleràncies, Menjant amb Il.lusió.

El regidor de Promoció Econòmica Francesc Ribera ha presentat, aquest divendres al matí, la mostra al nou escenari on tindrà lloc, la plaça de les Fonts. Ribera ha dit que tot i que inicialment s'havia apostat pel passeig de la Pau, enguany han volgut ubicar el certamen al centre del nucli urbà per acostar-lo a la població en general i no tant sols a les persones que puguin estar afectades directament per intoleràncies alimentàries o al·lèrgies. Així s'ha situat la mostra a la confluència del passeig de la Pau i el carrer Major, un lloc de pas i alhora «un espai més acollidor». Ribera ha exposat que al passeig de la Pau «quedava més dispers» i que a la plaça de les Fonts quedarà «més concentrat».Hi haurà dotze parades un nombre similar al d'anteriors edicions i provinents d'arreu de Catalunya. La majoria de productes alimentaris.

A banda de les parades, els visitants tindran al seu abast espectacles infantils, musicals, demostracions de cuina saludable, senzilla i sense al·lergògens en general, taller de cuina sense al·lergògens per la mainada, taller d'al·lèrgens amb feltre, xerrades sobre anafilaxi per al·lergia, sobre la veracitat de la informació que es pot trobar a les xarxes i sobre la celiaquia.

El regidor responsable de la fira ha exposat que l'Ambsense és una mostra una mica diferent» atès que està dedicada a a les intoleràncies alimentàries i les al·lèrgies que es calcula que afecten entre un 7% i un 9% de la població. Ribera ha destacat que «no es pretén fer una convocatòria massiva sinó especialitzada i de qualitat» on prevalgui «el rigor i la credibilitat científica» als interessos comercials. «Estem sotmesos a aquesta restricció volguda» ha dit Ribera per un certamen que vol crèixer «a poc a poc» i amb passos segurs.