L'aula associada de música de Gironella ampliarà l'oferta formativa

L'aula associada de música de Gironella ampliarà la seva oferta el proper curs escolar 2018-2019. Com a novetat oferirà classes d'orquestra de corda, orquestra de vent i orquestra de guitarres. A més, es continuaran els graus de sensibilització 3, 4 i 5, iniciació 1 i 2, i primer, segon, tercer i quart de nivell elemental.

La matrícula per a nous alumnes s'obrirà de l'11 al 22 de juny. Els grups de sensibilització 3, 4 i 5 van dirigits a alumnes de P3, P4 i P5, les classes d'iniciació 1 i 2 són per a alumnes de primer i segon de primària, i els cursos de nivell elemental són per a alumnes de quart i sisè de primària, i d'institut, si han iniciat la seva formació més tard. Les matrícules s'hauran de fer a l'escola de música de Puig-reig els dilluns, dimecres i divendres de 6 a 8 del vespre, i es pot descarregar la documentació en aquest enllaç.

David Font, alcalde i regidor d'Ensenyament, destaca la bona rebuda que té l'aula associada.