El PDeCAT de Berga considera que la plaça de les Fonts no està en condicions per acollir la fira Ambsense

El grup Municipal PDeCAT considera que la Fira Ambsense, dediscada a "portar solucions als problemes alimentaris i de salut d'una part de la població", no es pot celebrar a la plaça de Les Fonts que té un problema de pèrdua d'aigua constant que no ha estat resolt pel govern en els darrers any.

Ramon MInoves, portaveu del PDeCAT ha explicat que el seu grup ha demanat "en repetides ocasions" "que es repari la pèrdua d'aigua de la plaça de les Fonts" o bé que "es mitigui l'efecte de regalim d'aigua constant a la plaça". Considera que és un cas de "deixadesa" per part del govern actual en mans de la CUP i proposa que es desembussi la font i que s'hi faci un recollidor d'aigües com hi havia hagut".

El Regidor Francesc Ribera va anunciar la fira per al proper 16 de juny. Serà la tercera ediició, i compta amb l'impuls de l'Ajuntament de Berga i l'hospital de Sant Bernabé, i amb la col·laboració amb l'Associació Celíacs de Catalunya, l'Associació d'Intolerants a la Lactosa d'Espanya, la Diputació de Barcelona i Toleràncies, Menjant amb Il·lusió.

Segons Minoves, "l'equip de govern no ha fet els deures sempre amb males excuses", i els demana "que aquesta fira, ni cap més altre activitat municipal no es faci en aquesta plaça mentre no s'hagi reparat aquest problema". I afegeix que "aquest no només és un problema estètic, sinó que també és un problema de seguretat per als veïns i veïnes que caminem per aquesta, ja que la facilitat per relliscar és major".

"Aquesta fira s'ha de celebrar perquè és important per a la ciutat", assegura MInoves, que proposa "buscar altres emplaçaments propers ja sigui al mateix passeig de la Pau, plaça del forn, plaça de Sant Pere, plaça Viladomat, o la plaça de Sant Joan".