El PDeCAT denuncia «deixadesa» de la CUP per no detectar un ajut rebut

El grup municipal del PDeCAT-CDC a Berga ha denunciat «deixadesa» per part del govern per no haver-se assabentat a l'hora que el consistori havia rebut el 3 de maig una notificació de la Diputació confirmant que se li ha atorgat una ajuda clau per dur a terme les obres de canalització del clavegueram de la Rasa dels Molins, una obra que fa quatre dècades que està pendent.

En un comunicat, el grup municipal del PDeCAT assegura que «des del 3 de maig l'Ajuntament de Berga té la notificació de l'atorgament de 208.127,99 euros» per fer aquesta actuació. I afegeix que el regidor Oriol Camps en el ple de dijous va negar tenir coneixement que el consistori hagués rebut aquesta subvenció. La notificació que ha passat per alt al regidor fa que «la deixadesa del regidor Oriol Camps de la CUP es posi en evidència», segons el PDeCAT.

Després que el PDeCAT fes pública la seva denúncia, el regidor d'Urbanisme, Oriol Camps, va admetre que efectivament han rebut la notificació confirmant la subvenció esmentada que no havien detectat el dia del ple, bo i matisar que el consistori encara no ha ingressat aquesta ajuda. Amb tot, va reconèixer que no l'havien detectat quan tocava i va fer propòsit d'esmena. «Hem de mirar que aquestes coses no passin». Tot i així, va exposar que aquesta notificació va arribar just després de la Fira de Maig i en plena preparació de la Patum, una època de molta feina per als diferents departaments del consistori. Oriol Camps va assegurar que el fet que no haguessin vist que els havia arribat aquesta notificació no canvia res en relació amb els tempos de la tramitació del projecte per dur a terme les obres. Aquests treballs requeriran fer expropiacions de terrenys. Oriol Camps va indicar que «ja s'hi està treballant» i que seran «expropiacions amistoses». Tot i que Oriol Camps no es va voler aventurar i dir quan podran començar exactament els treballs, confia que serà aquesta tardor. El termini d'execució previst al projecte és de 6 mesos.

Fa quatre dècades que el consistori berguedà incompleix la legislació perquè una part de la xarxa de clavegueram és a cel obert, la de la part sud de la Rasa dels Molins, un fet denunciat reiteradament pels veïns i que van dur davant del Síndic de Greuges. Aquesta obra es va incloure en el pressupost del 2014 i també en el 2017, però fins ara no s'ha fet.