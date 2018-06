Superfilharmònics omple la plaça de Sant Pere de valor social i amor per la música

La plaça de Sant Pere de Berga es va tornar a omplir de gent i de valor social ahir al migdia, ja que les orquestres dels Superfilharmònics celebraven el final de curs acompanyades per la cobla de l'Escola Municipal de Música de Berga. El projecte social apropa la música a alumnes de tercer i quart de primària de centres de Berga, Gironella, Cercs i Guardiola de Berguedà per tal de «posar la música a l'abast de tothom a través d'una proposta formativa», segons el cap d'estudis de l'escola municipal de música de Berga, Josep Comellas.

Els més de dos-cents alumnes de les orquestres dels Superfilharmònics han aprofundit durant el curs en la música de les sardanes. «Moltes vegades, les escoles les treballen com a dansa, i d'aquesta manera les han conegut musicalment», ha explicat Comellas, que situa la iniciativa com una manera de democratitzar l'accés dels infants «no només a la música, sinó a la cultura».

El recital també va tenir la participació d'una banda de música d'Alcobendas, que ha vingut a passar la nit a Berga abans de formar part de la celebració dels 25 anys de l'associació d'escoles de música de Catalunya. L'esdeveniment té lloc avui a Barcelona, i el grup n'és un dels convidats. «Ens van demanar si podien tocar i els vam dir que és clar que sí», afegeix Comellas.

El director de l'Escola Municipal de Música de Berga, Xavier Llobet, explica que l'any vinent s'afegiran com a mínim uns setanta alumnes més a Superfilharmònics. Tant Llobet com Comellas asseguren que, després de quatre anys, el projecte es troba en un moment de consolidació de la primera fase. «Volíem arribar a com més alumnes millor, vam començar amb vint-i-cinc infants d'un centre i ara ja arribem a tercer i quart de primària de totes les escoles de Berga, tant públiques com privades», destaca Comellas.



Més fases i escoles

El director, Xavier Llobet, afegeix que la segona fase consistirà a construir un pont per tal que els alumnes interessats a ampliar els seus estudis musicals puguin acabar-ho fent a l'Escola Municipal de Música. «Ara són classes de vint-i-cinc amb quatre instruments per classe, la idea és que puguin continuar en grups més reduïts, però hem de veure com ho afrontem pel que fa a recursos», afegeix Llobet.

El projecte social va iniciar-se fa quatre anys, inspirat en projectes que es duen a terme en altres indrets com ara Europa i Amèrica del Sud. «Ens vam fixar molt en una iniciativa de Veneçuela anomenada El Sistema, que lluita contra la marginalització dels infants», explica el director de l'escola municipal berguedana. Durant el curs, a més de la música, també es tracten valors com ara el treball en equip, la convivència i la integració. Segons Llobet, hi ha més escoles de la comarca interessades a afegir-se a Superfilharmònics, «amb ganes d'espavilar-se i de buscar finançament per poder oferir el servei».