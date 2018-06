El Berguedà forma socorristes per cobrir la demanda al sector

n Aquest juny s'ha iniciat a Berga el curs de socorrisme en instal·lacions aquàtiques organitzat per l'Agència de Desenvolupament del Berguedà i té la col·laboració de la Cambra de Comerç de Barcelona, el Consell Comarcal del Berguedà (Oficina Jove), Creu Roja Berguedà, l'Ajuntament de Berga i el Centre Esportiu el Tossalet (Federació Catalana de Natació).

Segons fonts de l'Agència, aquest curs sorgeix de la detecció d'una necessitat real al territori. D'una banda, per la manca de gent formada en aquest sector, i, d'altra banda, per la presència d'ofertes laborals per cobrir en aquest àmbit la majoria de poblacions de la comarca.

Les persones que superin el curs obtindran el certificat de professionalitat oficial que els permetrà complir la normativa vigent per poder treballar en instal·lacions aquàtiques.

La formació la porten a terme els docents especialitzats de Creu Roja Berguedà, i l'objectiu del curs és que els alumnes adquireixin les competències tecnicoprofessionals necessàries per fer tasques relacionades amb el salvament i el socorrisme.

El perfil de l'alumnat és el de joves de 16 a 29 anys en situació d'atur, inscrits a Garantia Juvenil amb formació mínima en ESO o equivalent, i que han mostrat interès i aptituds per treballar en aquest àmbit.