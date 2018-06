Gironella aprova el nou Pla de Joventut, que tindrà vigència fins al 2022

Gironella ja disposa del Pla Local de Joventut per als propers anys. El ple municipal d'aquest mes de juny va aprovar les accions referents a les polítiques de joventut fins a l'any 2022. Tal com ha explicat David Saborido, regidor de Joventut, el nou pla «és un document cabdal per teixir, dissenyar i executar les polítiques de joventut» que es porten a terme, però també les del futur, ja que té una vigència de 4 anys.

El pla és fruit d'anys d'estudi i mostra les necessitats, prioritats i demandes dels joves del municipi. S'ha redactat a partir de sessions de debat participatiu amb joves de totes les edats del municipi, però també amb l'ajut de tècnics especialitzats i la col·laboració de la Fundació Pere Tarrés i la Fundació Ferrer i Guàrdia. El document no només inclou actuacions des de l'àrea de Joventut, sinó que també hi ha un treball transversal i accions amb les àrees de Cultura i Esports, entre altres.

Des de fa mesos, el consistori ha impulsat la trobada de joves en diversos espais de debat amb l'objectiu de conèixer la seva opinió a l'hora de redactar aquest document. A partir d'una primera diagnosi, que també es va compartir amb els joves, n'han sortit les actuacions definitives que finalment s'han aprovat.