Borredà i Vilada, a punt de quedar-se sense caixer, l'únic servei de banca que tenen

Vilada i Borredà podrien perdre l'únic caixer automàtic que tenen als seus municipis. Ho van denunciar els dos ajuntaments en un comunicat conjunt, ahir. Recentment, el banc BBVA informa en sengles notes als seus dos caixers automàtics d'aquests dos pobles que «el proper dia 21 els caixers deixaran d'operar i suposadament seran suprimits». Borredà ja va perdre el servei de caixa el 2014. I fins ara disposa de caixer automàtic. L'oficina més propera és la de Berga. Més de la meitat dels 31 municipis berguedans no tenen serveis de banca.

En el comunicat els dos consistoris afirmen que «no entenem ni acceptem, una decisió com aquesta, ja que suposa una despesa molt minsa per a una entitat com el BBVA». Alhora que «expressem el total rebuig al tancament». Els ajuntaments han demanat ajuda al Consell Comarcal del Berguedà «per tal que defensi els nostres caixers automàtics, i també els de tots els altres pobles de la comarca que han patit situacions de tancament». Vilada i Borredà «necessitem un servei com aquest, almenys durant uns anys, fins que altres mitjans tecnològics estiguin degudament rodats, i siguin fiables, per no haver de fer servir diner en efectiu». Confien «en la ràpida actuació del Consell Comarcal, i la unió de tots els municipis que configuren la comarca del Berguedà per mantenir un servei bàsic com aquest».

Segon el comunicat, els ajuntaments de Vilada i Borredà «no han estat informats, ni coneixen les causes de la decisió presa» per l'entitat.