Calvet diu que el Govern farà «mans i mànigues» per trobar el pressupost pel tercer carril a la C-16 i la C-15

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha anunciat que el nou Govern prioritzarà el projecte de construir un tercer carril –una fórmula anomenada '2+1'– a les carreteres C-15 (entre Vilafranca del Penedès i Igualada) i la C-16 (entre Berga i Bagà) i que farà "mans i mànigues" per trobar el pressupost necessari. En una entrevista amb l'ACN, Calvet ha dit que els dos projectes "estan en marxa" però que "necessiten un encaix pressupostari". Malgrat que no ha volgut fixar cap calendari d'actuacions, el conseller ha deixat clar que es farà "com més aviat millor". "Necessitem una xarxa viària que no tan sols sigui segura, sinó que també sigui eficient i doni servei a l'economia del país".

Precisament dues persones van perdre la vida fa tot just una setmana a la C-15 a Capellades (Anoia) després d'un xoc entre un turisme i un camió. La via, però, ja acumula cinc morts i diversos ferits en els darrers nou mesos i les institucions locals fa temps que reclamen mesures.

Fa anys que les comarques del Berguedà, en el cas de la C-16, i l'Anoia i l'Alt Penedès, en el cas de la C-15, reclamen millores per unes vies de comunicació cabdals per al territori. En els dos casos el Govern té previst aplicar-hi la fórmula del '2+1'. Es tracta de la instal·lació d'un tercer carril reversible que podria anar canviant de sentit de circulació en funció de les necessitats del trànsit. En el cas de la C-16 entre Berga i Bagà, el projecte es va presentar l'any 2015 per l'aleshores conseller de Territori, Santi Vila, que va quantificar les obres amb un pressupost de 140 milions d'euros.

En una entrevista amb l'ACN, el recent nomenat conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha assegurat que els dos projectes estan "en marxa" i ha dit que "la voluntat" del Govern és tirar-los endavant, però ha deixat clar que necessiten "d'un encaix pressupostari". "Tenim un pressupost molt condicionat per un conjunt de concessions, de peatges a l'ombra o de pagaments que ens deixen molt poc marge de maniobra", ha lamentat Calvet, que al mateix temps ha dit que "hem d'escollir molt bé aquest marge de maniobra i tenim clar que aquests '2+1' són prioritaris".

Precisament, fa tot just una setmana, el dimarts 5 de juny, la C-15 a l'alçada de Capellades va registrar un accident amb dues víctimes mortals. Des del setembre passat, la via acumula cinc morts. Arran d'aquest darrer sinistre, les institucions locals han reclamat mesures urgents per posar fi a aquesta problemàtica. De fet, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, va assegurar que té previst reunir-se properament amb el Departament de Territori per exposar la situació i reclamar convertir la carretera en una autovia en comptes de tirar endavant el projecte de tercer carril reversible.