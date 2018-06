El Consell del Berguedà impulsa l'autoocupació de persones en situació de vulnerabilitat

El Consell Comarcal del Berguedà obre una nova línia d'ajudes per a promoure la inserció laboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat. L'ens comarcal impulsa el projecte EINA amb un increment de dotació respecte la primera edició, el 2015. Enguany es destinaran un total de 50.000 euros per a subvencionar empreses i entitats sense ànim de lucre per a la contractació de persones a col·lectius amb dificultats i per a persones emprenedores per tirar endavant la seva idea de negoci.

El conseller de l'Àrea d'Atenció A les Persones, Josep Lara, ha explicat que com a principal novetat, la línia d'ajudes d'aquest 2018, pretén incentivar també a les persones emprenedores en situació de vulnerabilitat: persones aturades de llarga durada, majors de 45 anys, joves de 16 a 35 anys, persones amb certificat de discapacitat, persones pertanyents a famílies amb tots els seus membres a l'atur, dones desocupades i famílies monoparentals. "És una prova que volem fer per donar l'oportunitat a persones emprenedores a tirar endavant la seva idea de negoci", ha concretat Lara. Aquesta línia, anomenada Eina Autoocupació, està dotada amb una partida de 5.000 euros. "Si funciona, estudiarem la possibilitat d'incrementar la partida en properes convocatòries".

Lara també ha especificat que la línia Eina Empreses ha incrementat, en aquesta edició, la partida pressupostària, que ha passat dels 30.000 als 45.000 euros. Aquesta subvenció va dirigida a empreses que contractin persones pertanyents a col·lectius en situació de vulnerabilitat social, persones amb certificat de discapacitat i dones en situació de violència de gènere. "Evidentment caldrà que es demostri quina és la situació d'aquestes persones a través dels serveis socials bàsics o del SIAD en el cas dels casos de violència de gènere", ha destacat Lara. A partir d'aquí, es farà la selecció de les persones que es contractin i també de quina és la partida de subvenció que es destina en cada cas, segons el temps de contractació i la situació de cada persona.

El vicepresident del Consell Comarcal, Francesc Xavier Francàs espera que amb la partida pressupostària que es destina per aquest projecte d'inserció laboral es pugui facilitar la contractació d'entre 12 i 15 persones. El 2015 es va ajudar a la inserció laboral d'11 persones, de les quals, un 80% s'han mantingut com a plantilla de l'empresa que va rebre la subvenció, tal i com ha precisat Francàs. "El nostre objectiu és que no sigui una contractació puntual, tal i com passa en els plans d'ocupació, sinó que serveixi de porta d'entrada al món laboral per a persones que potser únicament els hi feia falta aquesta empenta"; ha afegit Lara.

Les sol·licituds per a participar en aquesta convocatòria estarà oberta fins el 30 de setembre i les bases es poden consultar aquí.