Una font embussada sine die a Berga

La font de la plaça de les Fonts de Berga, un element catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL), està embussada. El recollidor situat sota el broc no engoleix l'aigua i aquesta sobreïx quan ja no hi cap i regalima cap avall perquè la plaça fa pendent. Aquest problema ha estat denunciat repetidament pel grup municipal del PDeCAT-CDC al llarg d'aquest mandat. Amb tot, no s'ha resolt. Ara demanen que no s'hi celebri la fira Ambsense (programada per al dissabte 16 de juny) però tampoc «qualsevol altre activitat municipal» fins que «es resolgui la deixadesa de la pèrdua d'aigua».

En declaracions a Regió7, Maria Antònia Ortega, regidora del PDeCAT, ha explicat que «ja fa força temps que anem demanant, repetidament, una solució al problema de l'aigua que s'escola font avall». Ho han demanat a diferents estacions de l'any: «Pel fred hem demanat de tancar l'aigua pel perill de relliscades amb el gel que s'hi pot acumular. I en altres moments de l'any igualment pel perill orogràfic de la plaça, ja que fa baixada i pot provocar caigudes» ha manifestat.

Ortega ha explicat que la font de la plaça de les Fonts «té problemes, la canonada està tapada perquè sembla –segons algun veí que ho va veure– que hi va haver obres a prop i els paletes hi abocaven els residus quan netejaven els estris». L'obstrucció de la canonada és un problema. Però també que no té un desaigüe «que reculli l'aigua quan la font sobreïx». La regidora del PDeCAT exposa que , «per tot plegat, la font no presenta unes bones condicions i fa que la plaça no estigui tampoc en bones condicions per al seu ús». Per aquest motiu, el grup municipal del PDeCAT «considera que per celebrar-hi una fira relacionada amb l'alimentació no és el millor lloc». Segons el seu parer «caldria, abans, posar-hi una solució: tancar-la del tot per al seu ús o arranjar-la definitivament. Nosaltres considerem que aquesta seria la millor opció, ja que la ciutadania -berguedana o forana- s'ho mereix».

Ortega ha apuntat que l'entorn de la font, «després de tant de temps suportant la mullena causada, també s'hauria d'arreglar i dignificar retornant-li l'esplendor que es mereix», ha reblat.

Per la seva banda, Joan Ramon Bella, president de l'associació de veïns dels Quatre Barris de Berga, ha explicat que «hi ha un problema en aquella font, està tapada i no s'hi posen». Bella ha reivindicat que l'Ajuntament «ho ha d'arreglar, s'ha d'intentar solucionar» i, si no ho fan, provisionalment «que tanquin l'aigua». Amb tot, ha indicat que a la seva entitat no els han arribat queixes de veïns per aquesta qüestió. Tanmateix, Bella ha manifestat que la pèrdua d'aigua «no ha de ser impediment perquè es puguin celebrar fires» a la plaça de les Fonts.

Veïns de la zona que han estat consultat per aquest diari han indicat que «fa molt temps» que la font està embussada. «Fa més d'un any que ho hem dit i no s'ha arreglat» va comentar un veí molest per aquest fet.



Provaran de destapar-la

Els serveis tècnics municipals provaran de destapar el tap que s'ha format a la canonada d'aquesta font. Així ho ha explicat a aquest diari Oriol Camps, regidor d'Urbanisme. Ha dit que intentaran «treure el tap que hi ha» amb els mitjans tècnics propis de què disposa l'Ajuntament. L'operació es farà aquests dies que s'estan duent a terme actuacions d'agençament i millora a fonts del municipi. Camps ha indicat que si es pot destapar «a pressió» s'haurà acabat l'embús. I si aquesta mesura no dóna bons resultats «caldrà rebentar el paviment» per canviar la canonada.

D'altra banda, preguntat sobre la petició del grup del PDeCAT de no fer activitats municipals a la plaça de les Fonts per l'embussament de la font, Francesc Ribera el regidor de Promoció Econòmica, àrea que organitza la fira Ambsense aquest 16 de juny, ha dit que «no entrarem a discutir» sobre aquesta petició.