El taller d'estiu al Castell de Berga permetrà la consolidació de les troballes

Aquest estiu Berga donarà continuïtat al taller d'arqueologia organitzat per l'entitat Amics del Castell de Berga i l'àrea de Joventut de l'Ajuntament de Berga amb el suport de la Diputació de Barcelona. L'objectiu d'enguany serà la consolidació de les primeres restes recuperades en els darrers anys al Castell de Berga per garantir-ne la conservació.

Es tracta de la quarta edició d'aquesta activitat que es desenvolupa cada estiu a la fortificació berguedana i que ha permès posar al descobert diverses estructures de l'època carlina corresponents a la primera meitat del segle XIX i també elements patrimonials medievals del segle XI com per exemple, l'església de Santa Eulàlia. Cal destacar, però, la col·laboració de 130 voluntaris que han dedicat unes 8.000 hores per persona al jaciment arqueològic berguedà durant les darreres edicions del taller.

En aquesta ocasió, l'activitat se centrarà en la continuació dels treballs d'excavació de la planta de l'antiga església de Santa Eulàlia i de diverses estructures d'edificis carlins. En concret, aquest any es faran les primeres actuacions de consolidació de les restes existents amb l'objectiu de facilitar-ne la conservació i fer que puguin ser visitables en el futur.

El taller d'arqueologia és gratuït i es portarà a terme del 25 de juny al 6 de juliol. L'activitat dirigida per l'arqueòleg, Pere Cascante, es realitzarà de dilluns a divendres, de 8 del matí a 1 del migdia. Es tracta d'una activitat oberta a infants i joves a partir de 12 anys i per participar-hi caldrà inscriure's prèviament, ja que les places són limitades. Per fer-ho, caldrà enviar un correu a l'adreça electrònica joventut@ajberga.cat. El termini per formalitzar les inscripcions finalitzarà el 22 de juny i, en el cas dels menors d'edat, la sol·licitud haurà d'anar acompanyada de l'autorització del pare, mare i/o tutor legal. Per a més informació sobre l'activitat, podeu adreçar-vos a l'Oficina Jove del Berguedà o trucar al telèfon 93 821 35 53, extensió 342.