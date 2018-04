El Barça ahir va caure als quarts de final de la UEFA Champions League. La Roma va aconseguir remuntar el 4-1 del partit d'anada i es va imposar amb un merescut 3-0 a l'Olímpic.

La Roma va aconseguir realitzar amb efectivitat una forta pressió en la sortida de pilota culé, fet que va provocar que el Barça se sentís incòmode tant amb pilota com sense ella, i es mostrés clarament desconcentrat, imprecís i sense idees en atac.

El Barça molt tou en defensa, no era capaç de defensar els constants atacs de la Roma i provocaven contínuament errades defensives. Dzeco va ser l'home clau del partit, el jugador que va aconseguir que Piqué i Umtiti no s'entenguessin a l'hora de defensar i donar-se ajudes, i no fossin capaços de defensar-lo correctament.

La cirereta del pastís la va posar Manolas amb un cop de cap en una jugada de córner. Ni Semedo ni Luis Suárez van ser capaços de defensar la centrada de la Roma.

A continuació l'anàlisi dels gols del partit de tornada:

