«No ets de Manresa si no...», l'exemple que ser de la capital del Bages no és fàcil

Un dels tòpics més recurrents per parlar de Manresa és el fred que hi fa, que ha generat el sobrenom de Manrússia. Curiosament, la meteorologia no apareix per enlloc al grup «No ets de Manresa si no...», creat l´agost passat a Facebook per Josep Xicota. En aquests mesos, alguns dels 2.053 membres que té hi han abocat desenes de frases. Moltes, carregades de nostàlgia.

N´hi ha que fan referència a la manera d´expressar-se dels manresans i manresanes i afirmen que «no ets de Manresa si no dius pipiripips a les roselles», «si no dius m´he punxit; a tot arreu diuen punxat», «si no dius Esquilets a un carrer que té un altre nom». Algun fila encara més prim i afirma que «no ets del barri de les Escodines si de la plaça de Sant Ignasi no en deies la placeta». La pàgina inclou moltes fotografies amb què membres del grup repten la resta a descobrir quin lloc de la ciutat és. També hi ha qui planteja aquests desafiaments en les seves frases, com si fessin un Trivial de la ciutat. «No ets de Manresa si no saps l´estil arquitectònic de la Seu», «si no saps qui era Amat-Piniella», «si no havies conegut la primera discoteca de la ciutat» (Vestales), «si no saps com ens diuen o ens deien els santfruitosencs als manresans».

I els que tiben del manresanisme més tradicional: «si no havies tingut de pediatre el Dr. Selga», «si no t´han fet a mida pantalons al Senyor», «si no t´has tirat o no t´han tirat mai a la font de la plaça Espanya», «si no has fet la Transèquia o algun tram», «si no havies anat al bar Moka», «si no has anat mai a veure la Innocentada», «si no has sentit a parlar mai de la Kika», «si no saps qui era el Legionario, que anava vestit de militar», «si no et trobes un veí al Corte Inglés de Barcelona o a Andorra el dia de la Llum», «si no has esperat l´autocar al Puerto Rico».

Els records lligats amb llocs i establiments que han desaparegut fa anys tenen una presència important en els comentaris: «si no has anat a comprar cafè a cal Cuixart i cigrons a cal Tronca», «si no compraves a ca l´Orriols», «si no has anat mai a la biblioteca municipal del carrer Guimerà», «si no has anat a ballar o a prendre una copa al Lordking del carrer de Barcelona»; n´hi ha molts dedicats a can Jorba: «si no anaves a can Jorba a veure l´ou com balla», «de compres», «a córrer amb els cotxets d´aprenentatge de la circulació a la terrassa», «a pujar amb l´ascensor i agafar globus a la planta baixa», «a portar la carta als Reis d´Orient al carter reial», «a veure els putxinel·lis». Hi ha bocins de la història: «si no havies creuat el Lice per sortir al carrer Guimerà quan corríem davant dels grisos», «si no saps on hi havia Ca l´Adela (Casablanca)», que era un prostíbul.

I hi ha molt sentit de l´humor: «si mai no t´has preguntat per què l´estació de la Renfe és la més lletja i deixada de Catalunya i per què es triga el mateix de Manresa a Barcelona ara que als anys 50», «si no trucaves per telèfon a la impremta Gol a la carretera de Vic i quan s´hi posaven deies ´Gol?´ i si deien ´sí´ els contestaves ´doncs 1 a 0´, i penjaves». I d´entranyables: «si no havies anat a veure els diumenges cap al tard davant de l´Englantina els resultats de la travessa en una pissarra», «si no havies comprat regalèssia o xufles al Geroni al carrer Guimerà o els primers Bisontes o Reno que fumaves d´amagat».